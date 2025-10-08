Rocafort aprueba la bajada de impuestos municipales para 2026

El Ayuntamiento de Rocafort ha aprobado en sesión plenaria extraordinaria dos medidas que suponen un alivio fiscal directo para los vecinos y vecinas del municipio: la ampliación de la bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para familias numerosas y la reducción del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

Estas modificaciones, que entrarán en vigor a partir del ejercicio 2026, forman parte del compromiso del equipo de gobierno para bajar la carga impositiva municipal sin comprometer la estabilidad presupuestaria. Hasta ahora, la bonificación del IBI para familias numerosas en Rocafort apenas era aprovechada debido a los requisitos restrictivos que imponía la ordenanza.

De este modo, la medida permitirá que cientos de familias numerosas del municipio puedan beneficiarse de reducciones de entre el 15% y el 50% del recibo del IBI, según el valor catastral y el tipo de familia numerosa (general o especial).

Según los informes de los técnicos municipales, en la actualidad solo 13 familias se beneficiaban de esta bonificación, mientras que en Rocafort hay registradas 246 familias numerosas. Con el nuevo modelo, se estima que el impacto máximo podría alcanzar los 36.600 euros anuales en bonificaciones, frente a los apenas 2.400 euros del ejercicio anterior. Además, el equipo de gobierno ha anunciado su compromiso de reducir el tipo general del IBI antes del verano de 2026.

La segunda medida aprobada consiste en una reducción del 10% en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, lo que se traducirá en una rebaja directa para todos los propietarios de vehículos del municipio. La modificación implica una reducción generalizada en las tarifas del impuesto, dentro de los límites permitidos por la legislación estatal. En términos recaudatorios, supondrá una minoración de aproximadamente 29.000 euros anuales, que se reflejará en los recibos de 2026.

El alcalde de Rocafort, Gorka Gómez, ha destacado que estas medidas “reflejan el esfuerzo del equipo de gobierno por aliviar la carga fiscal de las familias de Rocafort, especialmente de las que más lo necesitan, como las numerosas, y cumplir el compromiso de reducir los impuestos municipales”.