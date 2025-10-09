Albal realiza el traslado de la Real Senyera 20 años después

Albal ha logrado esquivar a la dana Alice realizando el principal acto del programa de celebración del 9 d'Octubre este miércoles. Las condiciones climatológicas estables permitieron al gobierno local recuperar el traslado de la Real Senyera en procesión cívica, algo que no se hacía desde hace 20 años y que tanto el alcalde José Miguel Ferris como el área de Cultura han querido "devolver" a la población.

Así, fue la concejala de Cultura, Raquel García, la encargada de portar la Real Senyera desde el Ayuntamiento hasta la Cooperativa de Albal, recorriendo algunas de las calles principales y pasando por la emblemática Torre.

Ricardo Martínez, Premi Poble d’Albal m junto al alcalde José Miguel Ferris. / A.A.

Precisamente la bandera presidió la gala del Premi Poble d’Albal, donde se reconoció la trayectoria del fotógrafo Ricardo Martínez, cuya labor ha permitido documentar los eventos históricos y sociales más importantes, así como la evolución arquitectónica y cultural de la localidad.

«Ricardo Martínez es la memoria gráfica de nuestro pueblo desde que se estableció aquí hace más de 50 años. Gracias a sus fotografías y al archivo que ha ido conformando, hoy podemos recordar cómo ha evolucionado nuestro municipio», señalaba la concejala de Cultura, Raquel García.

Ricardo Martínez también asistió a la procesión cívica junto al alcalde José Miguel Ferris.