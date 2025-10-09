Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Albal realiza el traslado de la Real Senyera 20 años después

La localidad reconoce con su mayor distinción al fotógrafo Ricardo Martínez,

Bailes regionales ante la Senyera y la torre de Albal. / A.A.

Pilar Olaya

Pilar Olaya

Albal ha logrado esquivar a la dana Alice realizando el principal acto del programa de celebración del 9 d'Octubre este miércoles. Las condiciones climatológicas estables permitieron al gobierno local recuperar el traslado de la Real Senyera en procesión cívica, algo que no se hacía desde hace 20 años y que tanto el alcalde José Miguel Ferris como el área de Cultura han querido "devolver" a la población.

Así, fue la concejala de Cultura, Raquel García, la encargada de portar la Real Senyera  desde el Ayuntamiento hasta la Cooperativa de Albal, recorriendo algunas de las calles principales y pasando por la emblemática Torre.

Ricardo Martínez, Premi Poble d’Albal m junto al alcalde José Miguel Ferris. / A.A.

Precisamente la bandera presidió la gala del Premi Poble d’Albal, donde se reconoció la trayectoria del fotógrafo Ricardo Martínez, cuya labor ha permitido documentar los eventos históricos y sociales más importantes, así como la evolución arquitectónica y cultural de la localidad.

«Ricardo Martínez es la memoria gráfica de nuestro pueblo desde que se estableció aquí hace más de 50 años. Gracias a sus fotografías y al archivo que ha ido conformando, hoy podemos recordar cómo ha evolucionado nuestro municipio», señalaba la concejala de Cultura, Raquel García.

Ricardo Martínez también asistió a la procesión cívica junto al alcalde José Miguel Ferris.

