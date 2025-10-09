Alboraia celebra la XVI edición de sus Premios 9 d'Octubre

Este 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, Alboraia ha celebrado una nueva edición de sus Premios 9 de Octubre en el Auditorio Municipal. El acto ha llenado el recinto, empezando con un discurso del alcalde, Miguel Chavarría, y conducido por la periodista y redactora de televisión, Marta Martí Peris.

Estos premios reconocen el mérito de personas y entidades relacionadas con Alboraia que han destacado por sus contribuciones en varias áreas. En ediciones anteriores, figuras destacadas como la oncóloga Ana Lluch, artistas de renombre internacional como Juan González Alacreu, Enric Mestre o Aurora Valero, o investigadoras y divulgadoras científicas como Paula Ruiz Hueso, han recibido este reconocimiento. El acontecimiento ha reunido representantes institucionales, familiares, amigos y vecinos.

Premios 9 d'Octubre de Alboraya 2025

Premio de Honor (ex aequo) a la Mancomunitat de l'Horta Sud, donde el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Sedaví, José Francisco Cabanes Alonso, ha tenido unas emotivas palabras de agradecimiento con el pueblo de Alboraya y en memoria de las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024. El premio de Honor también ha reconocido el trabajo de la sociedad civil a los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción, que han recibido el premio de manos del alcalde de Alboraya.

Mérito Deportivo, al Club Gimnástica Rítmica Alboraya-La Patacona, un club que nació en 2005 y es un ejemplo de éxitos y valores. Han recibido el premio Marta Mirabent Ponce, subdirectora Técnica, Maribel Bixquet Company, presidenta y Directora Técnica, Lucía Jiménez Leal, gimnasta más veterana y componente del cuerpo técnico, y Susana Mompó, profesora de ballet y contemporáneo. La concejala de Deportes Zeudy Estal ha hecho la entrega.

Mérito Educativo, a Conxa Monzó Gallent y Maria José Lluch. Profesoras de la Escuela de Personas Adultas de Alboraia desde sus inicios, han dedicado toda la vida a la educación. Muy implicadas con el municipio y la enseñanza del alumnado que ha pasado por el EPA de Alboraia, que recientemente ha cumplido 40 años. Este premio es un reconocimiento a su carrera y a su aprecio por la escuela. El concejal de Educación, Ismel Rubio, ha entregado el premio.

Huerta y Tradición, a Maria Teresa Cardona Bartolomé. Una mujer que ha trabajado la tierra desde muy pequeña, donde empezó ayudante en su padre en la partida Calvet de Alboraia. Conocedora del campo y de la chufa, ha tenido una vida llena de esfuerzo y generosidad por la huerta y por el pueblo. Una persona con alma de artista y muy trabajadora que representa el esfuerzo de las mujeres del campo de su generación. Ha entregado el premio el concejal de Huerta y Fomento de la actividad agrícola, Carlos Sánchez.

Mérito Científico, a Enrique Lanuza Navarro, nacido en Alboraia y licenciado en Ciencias Biológicas por la Universitat de València. Finalizó su licenciatura con Premio Extraordinario e inició el doctorado en la UVEG. Su formación se completó con una estancia a la State University of Nueva York, obteniendo el doctorado en 1997, que también recibió el premio Extraordinario. Su carrera investigadora se especializó en neurociencia con una etapa en el laboratorio de Joseph LeDoux a la New York University, donde estudió las bases neurales del aprendizaje emocional. El enero del año 2000 volvió a la UVEG como profesor. En la actualidad, es profesor titular en el Departamento de Biología Celular y ocupa el cargo de vicedecano de la Facultad de Biología. Ha entregado el premio la concejala Màbel Redondo.

El alcalde Miguel Chavarría durante su intervención. / A. A.

Mención Especial a Javier Lliso Aguilar, conocido en Alboraia como "el Monaguillo", ha cumplido 50 años al servicio de la Iglesia de Alboraia, siente una figura crucial para la vida del municipio, y cuidando cada detalle del edificio parroquial, cumpliendo con un trabajo lleno de constancia que refleja su amor y entrega en el municipio alboraier. La concejala Ana Bru ha entregado el premio.

Mérito Musical, a José Dolz Sanchis. Músico, director y profesor durante una larguísima trayectoria. Vivió su infancia en Alboraia y obtuvo su plaza en las primeras oposiciones de la democracia para profesores de clarinete del conservatorio. Ha trabajado en los conservatorios de València, Murcia, Dénia, Alicante y Cartagena. Su experiencia y habilidad lo llevaron a tocar música de cámara en Países Bajos. Ha entregado el premio Miguel Chavarría, alcalde.

Solidaridad e integración, a ASIEM – Asociación para la Salud Integral del Enfermo Mental, una asociación sin ánimo de lucro, el trabajo del cual se centra en la defensa de los derechos y la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental grave y de sus familiares. Ha entregado el premio Susana Cazorla, concejala de Servicios Sociales, a la presidenta Clara Aspas y el vicepresidente Gonzalo Nielfa.