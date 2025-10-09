Alfafar cargará a Adif el coste de las horas de la Policía por vigilar el paso a nivel cuando se avería

Cada avería en las barreras del paso a nivel no solo genera problemas en los usuarios de Cercanías , que ven que se producen retrasos en las líneas C1 y C2, o en los conductores o viandantes que atraviesan diariamente ese cruce para poder ir a sus trabajos, colegios o centro de salud. También ocasiona un problema de inseguridad en toda la población. Así lo considera el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, un poco harto ya de que continuamente una o dos patrullas de Policía Local deban acudir al paso a nivel para controlar el tráfico y evitar que se produzcan atropellos al estar normalmente as barreras levantadas sin control, a veces más de una hora, a la espera de la reparación técnica por parte de Adif.

En las últimas dos semanas se han averiado cuatro veces las barreras, la última este miércoles 8 de octubre, a las 15 horas de la tarde, hora punta, y el alcalde de Alfafar ha dicho ya basta. "Me he reunido con el comisario y vamos a estudiar lo que puede costar de media una operativa de regularización tráfico cada vez que hay un corte en las vías por una avería, y esas horas de la Policía las pasaremos a cargo de Adif para que las paguen ellos", explica.

La última avería de la barrera este miérocles 8. / L-EMV

Adsuara ya ha comunicado la decisión a la Plataforma por el soterramiento de las vías en Afafar-Sedaví-Benetússer, para que se lo trasladen a los vecinos del entorno del paso a nivel que son los que más sufren. Además, para Adsuara, esta movilización de la Policía se agrava aún más cuando se está en estado de alerta por lluvias. "Aunque normalmente se genera un problema de seguridad ciudadana en toda la localidad, ya que se movilizan dos o cuatro agentes a un punto fijo, además de que se deja de regular el tráfico en otros lugares de la población, en situación de alerta por lluvias, esos policías en lugar de estar controlando puntos negros como túneles o vías inundables , están en las vías por un problema de Adif", señala.

El alcalde esperará a que pase esta dana para ponerse en contacto con Adif y comunicarle su decisión. Habrá que esperar a saber si la administración del Estado acepta esta condición, aunque para el alcalde de Alfafar y sus vecinos la solución a todo no esotra que el soterramiento de las vías.

