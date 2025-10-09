La dana Alice inunda catorce garajes en un bloque de adosados en Alcàsser

La tormenta Alice ha dejado esta noche 35,1 litros por metro cuadrado en Alcàsser, la segunda localidad de l'Horta donde más ha llovido después de Catarroja.

Y sus consecuencias pronto se han notado. Catorce viviendas de un bloque de adosados entre la Avenida Diputació y la calle Extremadura han visto como el agua entraba sin control a sus garajes. El aviso se recibió sobre las cuatro de la madrugada y hasta allí se acercó una dotación de bomberos con un camión cuba. Se ha tardado varias horas en extraer los 40 cms aproximadamente de agua que se han acumulado.

Según el alcalde de la localidad, Alberto Primo, "se trata de una promoción nueva de viviendas, y aún no sabemos por qué, el agua ha entrado con fuerza, destrozando una pared de pladur, y se ha colado a los garajes individuales, que están en sótano. Por suerte, salvo algunas pertenencias materiales que los vecinos tenían ahí depositados, no se ha lamentado daños graves".

Camí de Albal, cortado

El primer edil también ha informado que se han visto obligados a cortar el Camí de l'Horta, al estar la zona anegada, algo habitual cuando se producen fuertes lluvias en la zona.