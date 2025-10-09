Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La dana Alice inunda catorce garajes en un bloque de adosados en Alcàsser

Desde las cuatro de la madrugada los bomberos extraen con un camión cuba unos 40 cms de agua que entró en los sótanos

Imagen de archivo de una cuba extrayendo agua . / A.P.

Pilar Olaya

La tormenta Alice ha dejado esta noche 35,1 litros por metro cuadrado en Alcàsser, la segunda localidad de l'Horta donde más ha llovido después de Catarroja.

Y sus consecuencias pronto se han notado. Catorce viviendas de un bloque de adosados entre la Avenida Diputació y la calle Extremadura han visto como el agua entraba sin control a sus garajes. El aviso se recibió sobre las cuatro de la madrugada y hasta allí se acercó una dotación de bomberos con un camión cuba. Se ha tardado varias horas en extraer los 40 cms aproximadamente de agua que se han acumulado.

Según el alcalde de la localidad, Alberto Primo, "se trata de una promoción nueva de viviendas, y aún no sabemos por qué, el agua ha entrado con fuerza, destrozando una pared de pladur, y se ha colado a los garajes individuales, que están en sótano. Por suerte, salvo algunas pertenencias materiales que los vecinos tenían ahí depositados, no se ha lamentado daños graves".

Camí de Albal, cortado

El primer edil también ha informado que se han visto obligados a cortar el Camí de l'Horta, al estar la zona anegada, algo habitual cuando se producen fuertes lluvias en la zona.

El 69% de las mujeres que dan a luz en el Hospital de la Ribera optan por la lactancia materna

Dana Alice: Revienta una bajante e inunda un garaje afectado por la dana en Catarroja

La Aemet activa la alerta roja por lluvias en la Comunitat Valenciana

Borja Sanjuan luce una chaqueta con el número 229 por las víctimas de la dana

Las reacciones a la encuesta de Levante-EMV: El PP muestra "satisfacción" y la izquierza observa "un cambio de ciclo"

Catarroja celebra el 9 d'Octubre con un emotivo homenaje a la solidaridad local durante la dana

El PSPV habla de "cambio de ciclo" tras la encuesta de Prensa Ibérica y celebra que "hay partido"

Nou d'Octubre de paraguas: "El tiempo lo ha fastidiado todo"

