Burjassot se adapta a Alice y reparte el 'arròs amb fesols i naps' para llevar a casa

La dana Alice ha provocado la cancelación de numerosos actos del 9 d'Octubre en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, otros actos se han adaptado al temporal y se han sacado hacia delante en unas condiciones diferentes. Es el caso de Burjassot, que ha transformado su tradicional comida en la calle de ''arròs amb fesols i naps" a una cita en la que cada vecino y vecina ha recogido su ración para comérsela en casa.

Así, el Auditorio de la Casa de Cultura tenía preparados a las 13.30 horas sus 15 calderas para que la población disfrutase de este típico plato valenciano en sus hogares. Y la respuesta de la ciudadanía ha sido todo un éxito. Largas filas abarrotaban el auditorio y el ayuntamiento comunica que se han preparado unas 3.000 raciones, que van acompañadas de otras 3.000 manzanas y 3.000 botellas de agua. "Ahora que hay un parón en la lluvia, creemos que se repartirá mucho", expresaban fuentes del consistorio.

Las 15 calderas de 'arròs amb fesols i naps' en elaboración. / A. B.

En una situación normal, esta comida hubiese tenido lugar en la Pinada de la Casa de Cultura, y contaría con música en directo, una actuación que queda suspendida. El ayuntamiento ya informó ayer que el resto de actividades del programa de fiestas quedaba suspendido.