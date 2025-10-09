Burjassot se adapta a Alice y reparte el 'arròs amb fesols i naps' para llevar a casa
El Auditorio de la Casa de Cultura se ha llenado de largas filas de vecinos y vecinas de la localidad para recoger su plato
El consistorio ha preparado unas 3.000 raciones en 15 calderas
La dana Alice ha provocado la cancelación de numerosos actos del 9 d'Octubre en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, otros actos se han adaptado al temporal y se han sacado hacia delante en unas condiciones diferentes. Es el caso de Burjassot, que ha transformado su tradicional comida en la calle de ''arròs amb fesols i naps" a una cita en la que cada vecino y vecina ha recogido su ración para comérsela en casa.
Así, el Auditorio de la Casa de Cultura tenía preparados a las 13.30 horas sus 15 calderas para que la población disfrutase de este típico plato valenciano en sus hogares. Y la respuesta de la ciudadanía ha sido todo un éxito. Largas filas abarrotaban el auditorio y el ayuntamiento comunica que se han preparado unas 3.000 raciones, que van acompañadas de otras 3.000 manzanas y 3.000 botellas de agua. "Ahora que hay un parón en la lluvia, creemos que se repartirá mucho", expresaban fuentes del consistorio.
En una situación normal, esta comida hubiese tenido lugar en la Pinada de la Casa de Cultura, y contaría con música en directo, una actuación que queda suspendida. El ayuntamiento ya informó ayer que el resto de actividades del programa de fiestas quedaba suspendido.
