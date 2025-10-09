Catarroja celebra el 9 d'Octubre con un emotivo homenaje a la solidaridad local durante la dana

El salón de plenos del Ayuntamiento de Catarroja se llenó ayer de emoción y germanor en una ceremonia que se quedó pequeña ante la gran afluencia de asistentes. Presidido por la alcaldesa Lorena Silvent, junto a los portavoces de PSPV, Compromís, PP y VOX, el evento ha contado con la presencia de toda la corporación municipal y de representantes de los grupos y colectivos que actuaron en aquellos días de emergencia.

La jornada comenzó con un minuto de silencio para las víctimas de la dana. Seguidamente, tuvo lugar la proyección de un vídeo recopilatorio que ha rememorado la intensa labor y la ola de solidaridad vivida en el municipio. Un momento especialmente sentido que ha puesto en valor la resiliencia, la unidad y la fuerza colectiva de Catarroja frente a la adversidad.

Durante su intervención, Lorena Silvent agradeció la implicación de la ciudadanía y ha subrayado que este homenaje representa “un símbolo de gratitud y unidad, y un recordatorio de que la fuerza del municipio reside en su gente”. La alcaldesa adelantó además que se trata del primero de una serie de reconocimientos que se irán extendiendo a todos los sectores y personas que participaron en la emergencia.

Reconocimientos por colectivos

La alcaldesa hizo entrega de los galardones a los diferentes grupos en el siguiente orden:

Asociaciones de víctimas de la dana , con la presencia de Rosa Álvarez, vecina y presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales del 29-O.

, con la presencia de Rosa Álvarez, vecina y presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales del 29-O. Voluntariado que coordinó puntos de reparto y canalizó ayudas de asociaciones, empresas y particulares. Entre ellos, Vicent Ramírez, Pura Sanz, Francisco Calero, Carmen María Alfonso Porcar, así como colectivos como el CLER o la asociación “Recuperem Les Barraques”.

Entre ellos, Vicent Ramírez, Pura Sanz, Francisco Calero, Carmen María Alfonso Porcar, así como colectivos como el CLER o la asociación “Recuperem Les Barraques”. Personal municipal , representado por la secretaria general del Ayuntamiento, con mención especial a los servicios de la Oficina de Atención Ciudadana, Bienestar Social, Brigada Municipal, ESERCA, Cementerio, Territorio y Urbanismo y la Residencia de 3.ª Edad Francisco Ramón Pastor.

, representado por la secretaria general del Ayuntamiento, con mención especial a los servicios de la Oficina de Atención Ciudadana, Bienestar Social, Brigada Municipal, ESERCA, Cementerio, Territorio y Urbanismo y la Residencia de 3.ª Edad Francisco Ramón Pastor. Agricultores , fundamentales para restablecer caminos y accesos en las primeras horas y que continúan colaborando en la reconstrucción, representados por Vicent García Diego, presidente de la SAT de Catarroja.

, fundamentales para restablecer caminos y accesos en las primeras horas y que continúan colaborando en la reconstrucción, representados por Vicent García Diego, presidente de la SAT de Catarroja. Personal sanitario y farmacéutico , que garantizaron la atención y el suministro de medicamentos cuando el Centro de Salud quedó devastado. Recogieron el reconocimiento la coordinadora Inma Just y la coordinadora de enfermería Soledad Peláez. Además, las sanitarias voluntarias que habilitaron el punto de atención, representadas por la doctora Paula Navarro, que lo impulsó en Catarroja y Massanassa.

, que garantizaron la atención y el suministro de medicamentos cuando el Centro de Salud quedó devastado. Recogieron el reconocimiento la coordinadora Inma Just y la coordinadora de enfermería Soledad Peláez. Además, las sanitarias voluntarias que habilitaron el punto de atención, representadas por la doctora Paula Navarro, que lo impulsó en Catarroja y Massanassa. Equipos de emergencia , incluyendo UME, fuerzas armadas, cuerpos de seguridad y Protección Civil. Han recogido los reconocimientos Salvador Escribano Martínez por el Consorcio Provincial de Bomberos; Francisco Selma, intendente jefe de la Policía Local; y Sebastián Verdeguer, en representación del voluntariado de Protección Civil de toda España.

, incluyendo UME, fuerzas armadas, cuerpos de seguridad y Protección Civil. Han recogido los reconocimientos Salvador Escribano Martínez por el Consorcio Provincial de Bomberos; Francisco Selma, intendente jefe de la Policía Local; y Sebastián Verdeguer, en representación del voluntariado de Protección Civil de toda España. Asociaciones locales , representadas por Ca la Mare, Creu Roja Horta Sud, Càritas Interparroquial, los párrocos de Sant Miquel, El Pilar y María Madre, la Cofradía del Cristo de la Piedad, APAMI, Centre Ocupacional 9 d’Octubre, AFPEM, AFAC, Asociación Gitana, La Xicalla, las 10 comisiones falleras y la UAFC (Les Barraques, El Charco, Centenar de la Ploma, L’Albufera, Filiberto Rodrigo, El Rabal, Rei en Jaume I, El Mercat, La Rambleta y La Regió), así como Intercomparsa, las filaes de Moros y Cristianos, la Comunidad de Pescadors, la Sociedad de Caçadors, la ACYPE, ASMERCAT y la AECA.

, representadas por Ca la Mare, Creu Roja Horta Sud, Càritas Interparroquial, los párrocos de Sant Miquel, El Pilar y María Madre, la Cofradía del Cristo de la Piedad, APAMI, Centre Ocupacional 9 d’Octubre, AFPEM, AFAC, Asociación Gitana, La Xicalla, las 10 comisiones falleras y la UAFC (Les Barraques, El Charco, Centenar de la Ploma, L’Albufera, Filiberto Rodrigo, El Rabal, Rei en Jaume I, El Mercat, La Rambleta y La Regió), así como Intercomparsa, las filaes de Moros y Cristianos, la Comunidad de Pescadors, la Sociedad de Caçadors, la ACYPE, ASMERCAT y la AECA. Empresas locales que se pusieron al servicio de la emergencia, como Neumáticos Asencio y la gasolinera Peymon.

que se pusieron al servicio de la emergencia, como Neumáticos Asencio y la gasolinera Peymon. Comunidad educativa, representada por los centros y AMPA de CEIP Jaume I, CEIP Paluzié, Joan XXIII, Bertomeu Llorens, CEIP Vil·la Romana, Col·legi Larrodé, Sant Antoni de Pàdua I y II, IES Berenguer Dalmau, Escuela de Capataces, Grup Florida, CEPA y alumnado EPA, así como las escuelas musicales Conservatorio José Manuel Izquierdo, Unió Musical y Sociedad Musical L’Artesana.

El cardo, un símbolo de resiliencia

El acto concluyó con la entrega de una lámina conmemorativa a cada uno de los homenajeados diseñada por el artista local Pedro Mecinas, autor del reconocido mural del cardo, convertido en emblema de resiliencia y orgullo catarrogí.

El cardo, símbolo de resistencia en Catarroja. / A. C.

En el texto que acompaña la ilustración, una reflexión de la alcaldesa: “Este card, pintat per l’artista local Pedro Mecinas sobre els murs que la dana va destruir a Catarroja, es va convertir en un símbol de la resiliència del nostre poble. Vam saber mantenir-nos ferms, créixer enfront de l’adversitat i transformar el dolor en esperança. Gràcies”.

El reconocimiento se enmarca en un acuerdo plenario aprobado por unanimidad de todos los grupos municipales, que incluye una resolución de agradecimiento a las víctimas y sus familias, así como a todas las personas, entidades, empresas, fuerzas de seguridad e instituciones que demostraron su compromiso y solidaridad con el municipio.