La dana Alice derriba dos árboles y un poste eléctrico en Torrent

El Ayuntamiento de Torrent ha celebrado esta mañana una nueva reunión del Cecopal, presidida por la alcaldesa Amparo Folgado, con motivo del aviso naranja de la AEMET y alerta naranja de Emergencias de la Generalitat por lluvias intensas y tormentas previstas para las próximas horas y ampliada hasta el día 10.

A la convocatoria han asistido los miembros del equipo de gobierno responsables de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, Aigües de l’Horta, técnicos municipales, así como los secretarios generales del ayuntamiento, la interventora y la asesora jurídica, con el objetivo de valorar las actuales alertas emergencias, coordinar la situación y reforzar la seguridad en la ciudad.

Durante el encuentro, además de comunicar la suspensión de los actos del 9 d'Octubre y del Día de la Hispanidad, el consistorio ha comunicado las incidencias que se han registrado a causa de Alice.

Incidencias registradas

Durante la noche y primeras horas de la mañana se han registrado episodios de lluvias intensas en la ciudad. En la calle Buñol, se produjo la caída de un poste eléctrico y varios árboles, que fueron atendidos por Policía Local y Protección Civil.

En la zona del Vedat, la caída de dos pinos ha afectado a una vivienda, un vehículo y a los tendidos eléctrico y telefónico. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales. Brigadas forestales de la Diputación, bomberos y operarios municipales han trabajado en la retirada de los árboles y en la normalización de la zona.

Brigadas forestales de la Diputación, bomberos y operarios municipales han trabajado en la retirada de los árboles. / L-EMV

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha subrayado que “la prioridad del ayuntamiento es garantizar en todo momento la seguridad de nuestros vecinos y vecinas. Contamos con todos los efectivos coordinados y preparados para actuar de inmediato ante cualquier incidencia, y pedimos a la ciudadanía máxima prudencia en sus desplazamientos y que atiendan siempre a las recomendaciones oficiales”.

Folgado también ha destacado la importancia de la coordinación institucional, “quiero agradecer la labor de Policía Local, Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y los servicios municipales, que están trabajando unidos para prevenir riesgos y proteger a nuestra ciudad en una situación meteorológica complicada”.

Llamamiento a la población

El ayuntamiento recuerda a la ciudadanía que evite desplazamientos innecesarios, que no acceda a zonas inundables ni atraviese barrancos o pasos subterráneos, y que se mantenga informada a través de los canales oficiales AEMET y 112CV y canales oficiales del Ayuntamiento de Torrent. Así mismo, el ayuntamiento ha enviado por todas las redes sociales y canales de información recomendaciones a la ciudadanía.