Dana Alice: Revienta una bajante e inunda un garaje afectado el 29-O en Catarroja

La dana Aliceha descargado esta madrugada casi 40 litros por metro cuadrado en Catarroja y ha tenido sus consecuencias. En concreto, el agua acumulada en la terraza, hizo reventar la bajante de pluviales de una finca situada en la calle Emili Ferrer, inundando el garaje, lo que obligó a los bomberos a intervenir para drenar el agua acumulada.

Según ha explicado la alcaldesa de la localidad de l'Horta Sud, Lorena Silvent,se trata de un garaje que estaba siendo reconstruido tras ser dañado en la dana del 29 de octubre, y en estos momentos se estaban realizando trabajos de reparación. "Al parecer, el agua acumulada en la terraza, ha hecho reventar la bajante que recoge las pluviales y el agua caía en cascada en el sótano, lo que ha hecho que rápidamente se inunde", señala.

Trapas levantadas en Catarroja. / A.C.

La primera edila asegura que el agua acumulada alcanzó unos 15 cms y eso impidió que entrara a los vehículos que se encontraban estacionados. Silvent también ha informado que se ha cortado al tráfico el túnel de Pelayo y el del Port de Catarroja, "porque ahí es más difícil drenar el agua". L

Puntos críticos, secos

En cuanto al resto de puntos críticos, como la zona de Pelayo, La Rambleta o la parte de Corregudes, sí han tenido acumulación de agua "aunque en dos horas se ha secado, y según la Policía a las 7.15 horas ya estaba todo bien. Lo bueno de caer de madrugada con la ciudad dormida es que da tiempo a que todo drene antes de empezar la circulación". La Policía Local sí ha tenido que abrir algunas trapas para que circulase mejor el agua en algunas calles.

Precisamente el hecho de que sea festivo en toda la Comunitat de Valencia por el 9 d'Octubre, también ha favorecido las labores de limpieza. "Se nota mucho cuando los colegios y los comercios están cerrado, hay menos vehículos y gente por la calle". El polígono, otra de las zonas críticas, también se ha mantenido seco. "La actuación que hemos hecho en el alcantarillado de la calle 26, una de las que peor drenaje tenía, ha funcionado, y de momento está seco".

Lorena Silvent añade que "de todas formas, a las 13.30 horas, se reunirá el Cecopal para hacer balance y tomar nuevas decisiones, aunque todo apunta, tal y como nos ha informado la secretaria autonómica, que la alerta cambiará a amarilla esta tarde".