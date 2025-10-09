La Federación de Moros y Cristianos de Torrent nombra los nuevos cargos festeros para 2026

La Federación de Moros y Cristianos de Torrent (FMCT) celebró ayer, por segundo año consecutivo, el acto de nombramiento de sus cargos festeros en l’Auditori de Torrent, y la despedida de los capitanes que durante el año 2025 han representado a la fiesta.

El cuadro lo conforman este año Benjamín Sancho como capitán moro y Amparo Planells como Alferez mora; e Inmaculada Vallejo como capitana cristiana y María Ros como alferez cristiana. Los cuatro recibieron la insignia de la FMCT en manos de su presidente, Xavi Santamaria, quien también ofreció un discurso durante la gala.

Actuaciones musicales durante el evento. / A. T.

En el acto se despidieron los cargos salientes, quienes han representado a Torrent durante el último año. Christian Triguero como capitán moro; Merce Mora como capitana cristiana; Pau Bermell como alférez moro y Julio Palop como alférez cristiano dijeron "adiós" de un año doblemente emotivo por lo que significa representar este cargo y por la dana.

La concejala de fiestas de Torrent, María del Rosario Fernández, también expresó un emotivo discurso a los asistentes al acto y, en especial, a los altos cargos de la fiesta de Moros y Cristianos.