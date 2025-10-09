Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Federación de Moros y Cristianos de Torrent nombra los nuevos cargos festeros para 2026

Benjamín Sancho (capitán moro), Amparo Planells (Alferez mora), Inmaculada Vallejo (capitana cristiana) y María Ros (alferez cristiana) fueron presentados en sociedad como los máximos representantes de las fiestas

Torrent presenta a sus cargos festeros para los Moros y Cristianos 2026.

Torrent presenta a sus cargos festeros para los Moros y Cristianos 2026. / A. T.

Redacción Levante-EMV

Torrent

La Federación de Moros y Cristianos de Torrent (FMCT) celebró ayer, por segundo año consecutivo, el acto de nombramiento de sus cargos festeros en l’Auditori de Torrent, y la despedida de los capitanes que durante el año 2025 han representado a la fiesta.

El cuadro lo conforman este año Benjamín Sancho como capitán moro y Amparo Planells como Alferez mora; e Inmaculada Vallejo como capitana cristiana y María Ros como alferez cristiana. Los cuatro recibieron la insignia de la FMCT en manos de su presidente, Xavi Santamaria, quien también ofreció un discurso durante la gala.

Actuaciones musicales durante el evento.

Actuaciones musicales durante el evento. / A. T.

En el acto se despidieron los cargos salientes, quienes han representado a Torrent durante el último año. Christian Triguero como capitán moro; Merce Mora como capitana cristiana; Pau Bermell como alférez moro Julio Palop como alférez cristiano dijeron "adiós" de un año doblemente emotivo por lo que significa representar este cargo y por la dana.

La concejala de fiestas de Torrent, María del Rosario Fernández, también expresó un emotivo discurso a los asistentes al acto y, en especial, a los altos cargos de la fiesta de Moros y Cristianos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents