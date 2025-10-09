Arde un camión de basura en Quart de Poblet
Dotaciones de Torrent y Paterna extinguen el pavoroso incendio esta madrugada
Los bomberos del Consorcio de Valencia han sofocado esta noche dos incendios de vehículos en Quart de Poblet, donde ha ardido un camión de recogida de basuras, y en una campa de Llosa de Ranes, con tres vehículos afectados.
En Quart de Poblet ha ardido un camión de basuras que estaba estacionado en el exterior de una nave en la calle Riu Molinell y dotaciones de Torrent y Paterna, y un sargento y un oficial, han participado en la extinción del fuego.
Por su parte, en Llosa de Ranes tres coches que estaban aparcados en una campa de la calle Garbí han quedado afectados por otro incendio. En este suceso han intervenido bomberos de Xàtiva, según ha informado el Consorcio de Bomberos.
