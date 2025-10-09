Las incógnitas sin resolver del desvío del barranco de la Saleta

Decepcionados. Así salieron los asistentes a la asamblea informativa convocada por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en la sede de la Mancomunitat del Barrio del Cristo, tras no obtener respuesta a algunas de las incógnitas que plantea el soterramiento de la canalización que permitirá el desvío del barranco de la Saleta por su zona.

La plaza era complicada. Más del 75% de las alegaciones presentadas al proyecto procedían de vecinos del Barrio del Cristo, que han mostrado su rechazo al desvío de la Saleta de manera soterrada próxima a su casco urbano. Temen ahora que su barrio, que se salvó de las inundaciones del 29 de octubre al estar alejados del barranco y en una cota más elevada, pueda ahora anegarse ante un posible colapso de la canalización o del bulevar verde que se va a construir encima, para que actúe como una especie de balsa de laminación.

La reunión explicativa sobre el proyecto medioambiental fue dirigida por miembros de la CHJ como Manuel Torán, director técnico de la CHJ o David López Gómez, del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex). También asistieron la comisionada de la dana, Zulima Pérez, el alcalde de de Aldaia, Guillermo Luján, la alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora y el responsable de la Mancomunitat del Barrio del Cristo, José Antonio Zapata.

Ante la sala llena, y después de la explicación del proyecto, comenzó el turno de preguntas. Los vecinos mostraron la poca fiabilidad que les da contar con una canalización soterrada: "cuando yo me compré la casa aquí no había ningún barranco cerca, ahora va a pasar uno por debajo a escasos metros", señaló una vecina.

Una de los puntos que más controversia generó fue la posibilidad de un colapso del canal y su mantenimiento. "¿Dónde se ubicarán las rampas de limpieza y los respiraderos para aliviar el agua? Nadie nos lo aclara y si hay exceso de agua teniendo en cuenta que está planteada para 100 m3, se desbordará por ahí y se nos podrá inundar el barrio que no se inundó con la dana", señalaron desde la asociación de vecinos Barrio del Cristo.

Los técnicos no pudieran contestar el lugar exacto en el que estarán las rampas. Tampoco pudieron responder de forma concreta a la pregunta de a qué profundidad van a soterrar la canalización. "El problema es que el punto de la calle Ovidi Montllor, por donde se supone que va a pasar la canalización, es cinco metros más alto que el barrio La Cautiva. Esperamos que soterren al nivel más profundo posible, porque sino, tendremos una barrera", advierten.

Plana de por donde transcurrirá el canal soterrado. / CHJ

Desde la CHJ les explicaron que en los próximos días, saldrá a exposición pública el proyecto, a efectos de expropiaciones, y que ahí podrán encontrar toda esta información. De igual forma, se mostraron abiertos a poder explicar el proyecto en otras ocasiones y a continuar resolviendo las dudas que puedan aparecer.

Otras soluciones avaladas por expertos

Los asistentes reclamaron otras soluciones alternativas al desvío a través de un canal soterrado, "no se desvía el barranco como nos venden del núcleo urbano, se desvía del casco histórico, porque La Cautiva y el Barrio del Cristo también somos núcleo urbano y el barranco subterráneo va a pasar cerca de cuatro colegios, un instituto y un centro de día". Además, pidieron que se actuara sobre el barranco existente, que tiene margen de mejora. De hecho, el Ayuntamiento de Aldaia ya ha anunciado que va a intentar ahondar el barranco un metro. Los vecinos argumentaron que expertos como Félix Ramón Francés García, defendía un proyecto a cielo abierto, "pero nosotros creemos que no es la mejor opción, además Félix ya está trabajando con nosotros", señalaban desde la CHJ , ante gritos de "lo habéis comprado para que se calle", que generó un poco de revuelo en la sala.

Sin riesgo de colapso

La reunión acabó con percepciones diferentes. Mientras que desde la asociación de vecinos Barrio del Cristo aseguraron que se sintieron ninguneados y que parecía la explicación de un proyecto de fin de carrera, sin datos concretos, desde la Confederación consideran positiva la asamblea, en la que se aseguró que el canal no colapsara: "Se explicó el proyecto, siempre desde el punto de vista técnico. Se puso encima de la mesa los estudios y modelizaciones que se han hecho, por parte del Cedex, que demuestran que la construcción de la canalización nunca empeorará la situación actúa", además quieren insistir en que el funcionamiento hidráulico de la canalización está diseñado de manera que nunca entraría en carga, por lo que nunca saldrá agua por los respiradores que puedan inundarle barrio.