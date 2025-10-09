Paterna suspende todos sus actos del 9 d'Octubre por la alerta naranja

Este 9 d'Octubre puede ser uno de los más atípicos que hemos vivido en los últimos tiempos. En un año marcado por la dana del 29 de octubre de 2024, esta jornada también viene marcada por la dana Alice, que trae consigo una alerta naranja por fuertes lluvias y la cancelación de la mayoría de actos del Día de la Comunitat Valenciana.

Si durante la semana conocíamos la cancelación de numerosos eventos, hoy mismo siguen llegando bajas en las programaciones. Es el caso de Paterna, que el 8 de octubre ya había suspendido todas las actividades al aire libre, entre las que se encontraban la Cordà Conmemorativa, la Despertà, la Procesión Cívica y la Mascletà Nocturna.

El único evento que seguía en pie en la 'Ciutat del Foc' era el acto de entrega de insignias de oro de la Villa, que se celebraba en el Gran Teatre Antonio Ferrandis, pero ante la actualización de AEMET y la ampliación de la alerta naranja, el consistorio también ha decidido cancelar este acontecimiento. No obstante, ya se conocen los premiados que reciben las distinciones

Insignias de oro de la Villa

Este año, el Ayuntamiento de Paterna concede la Insignia de Oro de la Villa al piloto paternero Héctor Garzó Vicent, a la Escoleta del Foc a cargo de la Federació Interpenyes y a la imagen del Santísimo Cristo de la Fe mientras que la Falla Colom d’Or recibirá el premio al Mèrit Linguístic coincidiendo con su 40 aniversario.

Además, en la gala se iba a hacer un reconocimiento especial a la sociedad civil, empresas, fuerzas y cuerpos de seguridad, trabajadores del Ayuntamiento de Paterna y de la empresa pública GESPA por la labor y ayuda prestada a los municipios y afectados por la dana durante los días posteriores a la catástrofe.

Por otra parte, el consistorio anuncia que siguen cerrados el Parc Central, el parque de la calle Valencia y el de Bovalar. Además, piden a la población evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones del servicio de emergencias 112 GVA.