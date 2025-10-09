Paz Carceller reivindica una financiación justa y llama a la unidad en el acto institucional del 9 d’Octubre en Puçol

La Casa de la Cultura de Puçol acogió anoche el acto institucional del 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, presidido por la alcaldesa Paz Carceller. El evento contó con la participación del CMI Santa Cecília de Puçol, que ofreció un concierto de obras valencianas que emocionó al público y llenó el auditorio de orgullo por las raíces y la historia del pueblo valenciano.

Durante su intervención, Paz Carceller recordó que el 9 d’Octubre “no es solo una fecha histórica, sino una oportunidad para reflexionar sobre la fuerza y la dignidad de un pueblo que siempre se levanta ante la adversidad”. En este sentido, señaló que “nuestra fuerza radica en la unidad” y apeló a “seguir construyendo puentes, derribando barreras y creando espacios de diálogo y entendimiento por nuestra tierra”.

Concierto de la CMI Santa Cecília de Puçol durante el acto institucional del 9'Octubre. / A. P.

Carceller reclamó "justicia" e "igualdad"

La alcaldesa aprovechó la celebración para reivindicar una financiación justa para la Comunitat Valenciana, así como la necesidad de mayores inversiones e infraestructuras que garanticen la igualdad entre territorios. “Es el momento de exigir lo que nos corresponde —afirmó—. No pedimos más que justicia e igualdad para seguir construyendo el futuro que los valencianos merecen”.

Carceller también quiso poner en valor el compromiso del ayuntamiento con la preservación y promoción de las tradiciones y la lengua valenciana, que definió como “pilares esenciales de nuestra identidad y de la cohesión social de Puçol”. Según destacó, “nos sentimos profundamente orgullosos de nuestra tierra, de nuestra cultura y de nuestra historia, y seguiremos trabajando para mantener vivas nuestras raíces y mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas”.