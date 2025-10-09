El presidente de la Mancomunitat reivindica el Consell Metropolità de l'Horta
Durante su discurso con motivo de la entrega del Premio de Honor del Nou d'Octubre del Ayuntamiento de Alboraia
El president de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José Cabanes, ha aprovechado este jueves para reclamar el Consell Metropolità de l'Horta durante su discurso con motivo del Premio de Honor que le otorgó el Ayuntamiento de Alboraia a la comarca duranta la celebración del Nou d'Octubre.
"El lligam que hem fet en referència a Horta Sud-Horta Nord ha de ser un incentiu per a impulsar més iniciatives en el futur. Tal vegada és el moment de reclamar junts un Consell Metropolità de l’Horta que ens permeta planificar i treballar de forma conjunta. Un ens que tinga competències clares i finançament, com tenen altres àrees metropolitanes importants de l’Estat espanyol", manifestó durante su discurso en valenciano el también alcalde de Sedaví.
Cabanes ha pronunciado unas emotivas palabras de agradecimiento al pueblo de Alboraia y en memoria de las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024.
El premio de Honor también ha reconocido el trabajo de la sociedad civil a los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción, que han recibido el premio de manos del alcalde de Alboraia.
