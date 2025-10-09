Torrent señaliza los pasos inundables para evitar el tránsito de vehículos ante crecidas del barranco
El consistorio mantiene una vigilancia especial en el barranco de l'Horteta, Font de Taula, el paso subterráneo del Parc Central durante la dana Alice
El Ayuntamiento de Torrent ha señalizado todos los pasos inundables de la localidad para advertir a los conductores que no deben cruzarlos, ante el episodio de lluvias torrenciales, que puede provocar crecidas súbitas en los barrancos durante estos días., por el pasao de la dana Alice.
Así lo ha informado el consistorio a través de un mensaje en redes sociales, en el que señala que con esta medida sigue los planes de actuación municipal y la guía de actuación para los ayuntamientos de la Generalitat.
Torrent es una de las localidades valencianas en alerta naranja durante este jueves y viernes ante la previsión de lluvias intensas, por lo que Protección Civil ha señalizado los pasos inundables del municipio ante "posibles lluvias torrenciales, persistentes y crecidas súbitas en los barrancos".
En este sentido, el consistorio ha resaltado que "aunque no haya agua en ese momento, es imprescindible respetar las señales y evitar desplazamientos innecesarios", al tiempo que ha subrayado que está terminantemente prohibido circular por pasos inundados.
Por otro lado, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), el consistorio ha informado que la Policía Local y Protección Civil mantienen vigilancia permanente en "puntos sensibles", como el barranco de l'Horteta, Font de Taula, el paso subterráneo del Parc Central, el cementerio y las zonas de riesgo.
Refuerzos
Además, la Guardia Civil y la Policía Nacional también han reforzado el seguimiento del caudal de los barrancos y zonas de riesgo y están "en permanente contacto" con la Policía Local.
Suscríbete para seguir leyendo
- DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre
- Imserso: Todos los destinos aún con plazas disponibles para los valencianos
- El circuito Ricardo Tormo, trasladado a la capital
- Alerta ante la inminente llegada de una dana que se cebará con Valencia: Alice dejará fuertes lluvias, tormentas con granizo y vendavales
- Amparo Climent, directora de 'Pasionaria': 'Dolores Ibárruri era comunista y católica; su fe coexistía con su ideología
- Testigos de la caída mortal de un joven en València: 'Estuvimos en vilo durante dos horas
- Cuántos días van a durar las alertas por lluvias en Valencia y dónde las activa la Aemet
- Un juzgado archiva una denuncia contra el excomisionado José María Ángel: 'La falsedad documental prescribió hace 30 años