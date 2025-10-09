Torrent suspende la Procesión Cívica del 9'Octubre a causa de la dana Alice

La cancelación de actos del 9 d'Octubre suma y sigue. En esta ocasión, Torrent ha suspendido uno de los grandes actos que conmemoran el Día de la Comunitat Valenciana en la ciudad, la Procesión Cívica.

Esta procesión, que homenajea a Jaume I y a la Real Senyera, se iba a celebrar a las 18.30 horas desde el Ayuntamiento de Torrent hasta la Plaça Major, pero el último Cecopal, de celebrado a las 12 horas, ha acordado la suspensión de este acto a causa de la alerta naranja, que está dejando fuertes precipitaciones en la provincia de Valencia.

La dana Alice hará que Amparín Miquel, la nueva 'geganta' que pasa a formar parte del patrimonio festivo y cultural de la ciudad en homenaje a la primera Fallera Mayor de Torrent en 1944, tenga que esperar para recorrer por primera vez las calles de Torrent. Esta era una de las principales novedades y atractivos de la procesión. Con una altura de 3,5 metros y una estructura de madera de pino y abeto autoportante, la figura está diseñada para desfilar y bailar cómodamente durante las celebraciones.

Día de la Hispanidad

Además, Torrent se adelanta y, tras el Cecopal, suspende también los actos por el Día de la Hispanidad, el domingo 12 de octubre, ya que también se esperan fuertes lluvias.

También se suspenden las actividades municipales al aire libre y las realizadas en los centros deportivos municipales al aire libre. Parques, jardines y áreas recreativas permanecen cerrados mientras dure la alerta naranja del 112.

El consistorio comunica que la Policía Local y Protección Civil vigilan puntos sensibles como el paso subterráneo de Parc Central, el cementerio (que fueron cerrados anoche) y zonas afectadas por la dana del 29 de octubre. Policía Nacional y Guardia Civil también estarán pendientes del caudal de los barrancos.

No obstante, el ayuntamiento recuerda que mañana viernes habrá clase con normalidad y actividades extraescolares, solamente en interior de los recintos.