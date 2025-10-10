El Ayuntamiento de Paiporta organiza una semana de actividades para promover la salud mental

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre, el Ayuntamiento de Paiporta ha organizado una semana de actividades con el objetivo de visibilizar la importancia del bienestar emocional, sensibilizar a la población y ofrecer herramientas para el cuidado psicológico colectivo, especialmente después de los momentos difíciles vividos en el municipio.

Bajo el lema “Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental”, la programación comenzará el próximo 17 de octubre, poniendo el foco en las consecuencias emocionales derivadas de la dana, un episodio que dejó una huella en muchas vecinas y vecinos, no solo a nivel material, sino también psicológico. Ante esta situación, desde el gobierno municipal se quiere expresar solidaridad con todas las personas afectadas y recordar que “cuidar de nuestra salud mental es tan necesario como recuperar infraestructuras”.

“La vulnerabilidad forma parte de lo que nos hace humanos, y reconocerla es el primer paso para construir una comunidad más empática, solidaria y resiliente”, ha destacado la concejal de Bienestar Social, María Jesús López Sanz.

Actividades para toda la ciudadanía

La Semana de la Salud Mental incluirá diferentes propuestas abiertas a toda la población y pensadas para todos los públicos, que se celebrarán principalmente en la Plaza Mayor.

El viernes 17 de octubre, a las 11 horas, comenzará con una actividad de estiramientos, a cargo de una profesional de Envejecimiento Activo. El miércoles 22, también a las 11 horas, se realizará una sesión de baile, dinamizada por una profesional de la Red de Salud Mental. Al día siguiente, el jueves 23, tendrá lugar un taller de arteterapia centrado en la ilustración de mandalas. Las tres actividades se llevarán a cabo en la Plaza Mayor y están abiertas a toda la ciudadanía.

Finalmente, el viernes 24, el programa concluirá con una sesión de terapia hortícola de 10 a 12 horas en el huerto urbano, impartida por una psicóloga de la organización Interpreta Natura, con inscripción previa disponible en línea a través del enlace, y con un cinefórum a las 18 horas, organizado por la asociación AFEM Torrent, que incluirá la proyección del cortometraje ganador del MIRADESFEST y un coloquio posterior.

Desde el Ayuntamiento se invita a toda la ciudadanía a participar activamente en las actividades y a hacer de la salud mental una prioridad compartida. “Hoy más que nunca, compartamos nuestra vulnerabilidad y defendamos nuestra salud mental. Porque no estamos solas ni solos: juntas y juntos, somos más fuertes”, ha concluido la concejal María Jesús López.

Programa de actividades de la Semana de la Salud Mental. / A. P.

Servicios municipales de apoyo emocional

El Ayuntamiento de Paiporta recuerda también que, durante todo el año, la ciudadanía cuenta con servicios especializados como el SASEM (Servicio de Atención y Seguimiento para Personas con Enfermedad Mental Grave), que ofrece acompañamiento individualizado y seguimiento continuo a personas en situación de vulnerabilidad psicosocial. Asimismo, la UPCCA (Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas), ubicada en la misma Plaza Mayor, trabaja en la prevención, información y asesoramiento sobre adicciones, tanto en el ámbito juvenil como en el familiar y comunitario.

Ambos servicios forman parte del compromiso municipal con la salud mental como un derecho y como pilar del bienestar colectivo.