Dana Alice: El área metropolitana espera lluvias de hasta 40 litros en tres horas

La dana Alice ha comenzado a descargar precipitaciones de cierta intensidad en la comarca de l’Horta Sud, donde durante la primera parte de la mañana, según Aemet, se esperan picos de hasta 14 litros por metro cuadrado en una hora en Catarroja o Silla y hasta 15 en Torrent y Aldaia. Los acumulados en tres horas, pueden superar los 40 litros, según la misma agencia estatal meteorológica. Ante esta situación se mantiene la alerta naranja en toda la provincia de Valencia.

Zona industral de Catarroja, esta mañana / L-EMV

En Catarroja, por ejemplo, se mantienen cerrados el túnel del Puerto y el de Pelayo, así como la calle Corregudes, el Camino a Santana y el vial de servicio de la CV-400. El consistorio sostiene que la lluvia caída hasta ahora no ha causado incidentes destacables.

Por su parte, el Ayuntamiento de Torrent mantiene cerrados los pasos inferiores de Parc Central y del cementerio, por precaución ante la posibilidad de acumulación de agua. Además, se cancelan actividades municipales al aire libre y tampoco se celebrará el tradicional mercado de los viernes en el entorno de la Torre. Además, como en anteriores episodios de alerta meteorológica, Protección Civil mantiene un punto fijo de vigilancia en el Barranc de l’Horteta, concretamente en el paso de la Font de la Teula, al inicio de nuestro término municipal.