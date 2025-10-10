Dimite de la concejala de Moncada que gastó 500 euros en el teléfono municipal

Valentina Cortegoso ha presentado su renuncia al acta de concejala del Ayuntamiento de Moncada por motivos de incompatibilidad laboral. La regidora se vio envuelta en la polémica la pasada semana al informar en exclusiva este diario que en agosto de 2024 gastó 500 euros del teléfono municipal.

Cortegoso, que ha ejercido como concejala de Medio Ambiente, Juventud, Bienestar Animal y Movilidad en el Gobierno de Moncada, ha expresado su "gratitud por haber podido trabajar al servicio de la ciudad de Moncada durante estos 2 años" y ha asegurado que "continuará vinculada al proyecto de Compromís como militante de base". Cortegoso formaba parte de la lista de Compromís Moncada de las últimas elecciones municipales como número 4.

Durante estos 2 años, ha impulsado iniciativas clave para la sostenibilidad y el bienestar en el municipio, como la instalación de dos nuevos parques caninos, la bonificación del IBI para la instalación de placas solares y la consolidación de un nuevo sistema estable de gestión y control de las colonias felinas. "Estas medidas han contribuido a hacer de Moncada una ciudad más verde, más responsable y más respetuosa con los animales", afirman desde la formación en un comunicado.

El vicealcalde, Álvaro Gonzalvo, y la propia formación han querido "agradecer públicamente la dedicación, el compromiso" y la tarea desarrollada por Valentina Cortegoso, destacando su "sensibilidad y su implicación en proyectos que han mejorado la calidad de vida de los vecinos".

Juan Balaguer, su relevo

Compromís ya ha comunicado que Juan Balaguer entrará como nuevo concejal del Ayuntamiento de Moncada, asumiendo las concejalías de Medio Ambiente, Bienestar Animal, Movilidad y OMIC; Juventud pasará a ser asumida por Álvaro Gonzalvo. En este sentido, también se hará en los próximos días una reunión para hacer el traspaso de los diferentes proyectos que había en marcha como la redacción del PACES o algunas actuaciones al Barranco del Carraixet.

El lío de la factura de telefonía

Tal como reveló este diario, la concejala Valentina Cortegoso realizó en 2024 un viaje durante sus vacaciones a Argentina, sin desactivar la itinerancia de datos. Así pasó una factura de 496,24 euros solo en conexión a internet con teléfono móvil, del 15 al 17 de agosto de 2024. La regidora explicó que desde le primer momento que conoció este hecho mostró su intención de abonar el pago, y si no lo ha hecho aún es porque desde el área de Informática del consistorio le han pedido que espere al estar una reclamación abierta. "La factura no la gestiono ni la paso yo, sino que llega directamente al Ayuntamiento de Moncada, y posteriormente se me comunicó este hecho. En ningún momento se conocían las condiciones del servicio y, en el momento en que recibí un SMS de la compañía indicando el gasto, apagué el teléfono de manera inmediata", explicó la de Compromís.