La Diputación aprueba ocho nuevos proyectos en l’Horta con una inversión de 2,5 millones de euros

El nuevo decreto del Pla Obert de la Diputació de València, el principal programa inversor provincial, ha aprobado ocho nuevos proyectos en seis municipios de l’Horta Nord y dos de l’Horta Sud, con una inversión global de 2.487.000 euros. En concreto, el área de Cooperación Municipal que dirige la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, ha dado luz verde a seis propuestas realizadas por cinco ayuntamientos de l’Horta Nord (Almàssera, Rocafort, Burjassot, Moncada y Massalfassar) y a otras dos solicitadas por los ayuntamientos de Picassent y Albal, en l’Horta Sud.

La vicepresidenta Enguix destaca las importantes actuaciones que se llevarán a cabo en materia de urbanismo, tecnología y mejora de instalaciones deportivas, que constituyen el grueso de las actuaciones propuestas por los municipios. “Incentivamos la renovación de las calles y vías urbanas de nuestros municipios, así como de los equipamientos deportivos e informáticos por su relevancia a la hora de mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos, y los ayuntamientos están respondiendo con responsabilidad y aprovechando esa financiación que ofrece la Diputación para la eficiencia energética, las zonas verdes y las instalaciones deportivas, en la línea de desarrollo sostenible”, señala Enguix.

El proyecto más ambicioso de todos los aprobados en el nuevo decreto del Pla Obert es la construcción de una pista cubierta deportiva en el municipio de Picassent. Para acometer esta importante actuación, la corporación provincial va a invertir más de 1,2 millones de euros en la localidad de l’Horta Sud. En esta misma comarca, el Ayuntamiento de Albal va a llevar a cabo, gracias a una financiación de 216.000 euros de la Diputación, la renovación tecnológica de sus servidores informáticos en el consistorio, junto a la adquisición de la licencia.

En cuanto a los proyectos de l’Horta Nord, destaca el refuerzo del firme en la Ronda Sur de Almàssera, así como el reasfaltado de varias de sus calles, que supondrá un desembolso de 420.000 euros. También en Almàssera se va a proceder a la sustitución de la cubierta de los vestuarios del campo de fútbol, unas obras de más de 56.000 euros que financiará la institución provincial.

Sin abandonar la comarca, la localidad de Rocafort también apuesta por invertir en instalaciones deportivas, en este caso la construcción de dos pistas de pádel por valor de 165.000 euros; igual que Massalfassar, que va a poder instalar nuevas canastas en la pista cubierta del polideportivo municipal, con un coste de 17.000 euros.

Por último, la Diputación financiará con 277.000 euros la adquisición, instalación y mantenimiento de un nuevo sistema de lectura de matrículas en el municipio de Burjassot; mientras que en Moncada se va a ejecutar el acondicionamiento de la zona de aparcamiento en la calle Passeig de la Sèquia, una actuación de 136.000 euros.

Un plan sin plazos ni presiones

El desarrollo del Pla Obert se acelera según avanza la legislatura. Los municipios valencianos han ejecutado ya o tienen en marcha proyectos que superan los 100 millones de euros a cuenta del principal programa inversor de la corporación provincial. El último decreto validado por el área de Cooperación que dirige la vicepresidenta Natàlia Enguix, con 54 proyectos presentados por 43 ayuntamientos de 12 comarcas, eleva a 680 las solicitudes aprobadas y a 101,1 los millones asignados del total de 350 de los que consta el plan cuatrienal.

La responsable de Cooperación destaca el desarrollo de “un plan sin plazos, totalmente abierto a las necesidades y tiempos de cada municipio, con una gran variedad de actuaciones en distintos ámbitos y una apuesta por la sostenibilidad, la calidad de vida en nuestros pueblos y una perspectiva de género que vamos a ayudar a incorporar en cada proyecto, apoyándonos en la guía elaborada por profesionales expertas en arquitectura e igualdad”. No obstante, pese a no existir la presión de los plazos cerrados, Natàlia Enguix anima a los ayuntamientos a presentar sus propuestas “cuanto antes mejor, ya que las obras deben estar ejecutadas antes de terminar 2027 para poder ser financiadas, que es nuestro objetivo para invertir la totalidad del plan”.

El presidente, Vicent Mompó, pone en valor el trabajo del área de Cooperación y los ayuntamientos, que se traduce en “cientos de proyectos en marcha en nuestras comarcas de forma simultánea, lo que supone mejorar las infraestructuras y servicios de los pueblos y la calidad de vida de quienes los habitan”. “Lo hemos dicho muchas veces, pero los alcaldes y alcaldesas deben tener claro que somos la institución más cercana, la que ofrece la primera respuesta a sus necesidades y la que aporta la ayuda necesaria para tramitar todas estas ayudas y que se conviertan en mejoras reales para los municipios”, añade Mompó.