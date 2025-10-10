Santiago Posteguillo, Eloy Moreno y Cherry Chic en la Fira del Llibre de Torrent

La Fira del Llibre de Torrent celebra su 52.ª edición con una propuesta cultural renovada y ambiciosa. Del jueves 23 al domingo 26 de octubre, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas, la Plaza de la Unió Musical (junto a la estación de metro Avenida) se convertirá en el epicentro de encuentros literarios, firmas de autores, talleres, recitales, espectáculos, literatura infantil y una variada programación de actividades para todos los públicos.

Con este evento, el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Cultura y la red de Bibliotecas Municipales de Torrent, reafirman su apuesta por fomentar el hábito lector, incentivar el diálogo literario y promover los autores valencianos, nacionales e internacionales. La Fira no solo ofrecerá un espacio de venta de libros, sino un escenario vivo de creación cultural, reflexión y convivencia.

La alcaldesa Amparo Folgado ha subrayado que “la Fira del Llibre de Torrent cumple 52 ediciones y vuelve a demostrar que nuestra ciudad respira cultura, historia y tradición lectora. Este evento no será solo una feria de libros: será un punto de encuentro entre autores, lectores y familias, un espacio donde las palabras unen generaciones y donde Torrent reafirma su compromiso con la cultura como motor de progreso”.

La 52º Fira del llibre se sitúa dentro del circuito literario valenciano con suficiente peso como para atraer autores reconocidos y público especializado. Además de potenciar la visibilidad de escritores emergentes y locales, el evento cuenta con figuras literarias consolidadas que atraerán lectores ávidos y medios de comunicación. Además, la Fira también refuerza la presencia del valenciano en su programación. Este año se rendirá homenaje a la escritora María Beneyto con un recital y un musical que acercarán su obra a las nuevas generaciones, consolidando el compromiso de Torrent con la promoción de la literatura en nuestra lengua propia.

Los cabezas de cartel

Santiago Posteguillo, tras el éxito imparable de Roma soy yo y Maldita Roma, prosigue su ambicioso proyecto literario con Los tres mundos, cuya publicación oficial está prevista a finales de octubre. Torrent tendrá el privilegio de acoger, en el marco de la 52º Feria del Libro, la presentación del estreno literario de esta esperada novela el próximo 26 de octubre.

Eloy Moreno, uno de los autores más destacados del panorama literario actual, presentará su nuevo libro El nuevo viaje de El Principito. Tal como él mismo afirma: “Este ha sido uno de los proyectos más importantes de mi carrera; es algo tan grande como delicado, tan bonito como intenso, tan emocionante como el universo entero.”

Begoña Valero, autora habitual de novela histórica, hablará de La venganza de los templarios, distinguida con el Galardón Letras del Mediterráneo 2024 de novela histórica, así como de su reconocida y también premiada novela Un testigo llamado Cervantes. Esta última se inspira en hechos reales poco conocidos sobre la vida de Cervantes, como su declaración en un juicio por asesinato en Valencia tras regresar de su cautiverio en Argel, y sus cinco años como prisionero.

Cherry Chic acercará su novela romántica más personal e íntima, “Todos los deseos que escribí sin ti”, una historia que refleja el amor desde la inocencia y el respeto, y que transmite un mensaje fundamental: el amor propio como principio vital imprescindible. Por su parte, Rosa Ribas nos hablará sobre su novela “Los viejos amores” y además participará en el club de lectura en inglés “Come read with Michelle” con su novela “Far”.

En este sentido, la alcaldesa ha afirmado, “nos sentimos muy orgullosos de que autores de la talla de Santiago Posteguillo, Eloy Moreno, Cherry Chic, Rosa Ribas y Begoña Valero, junto con tantos escritores locales y emergentes, formen parte de esta programación. Su presencia engrandece la Fira y sitúa a Torrent en el mapa literario valenciano y nacional”.

Programación detallada día por día

La programación propuesta es numerosa, muy variada y pensada para audiencias de todas las edades. Además, durante el sábado 25 de octubre se ofrecerán promociones especiales, beneficiándose los visitantes de un 10 % de descuento en la compra de libros dentro de la 52º Fira del Llibre de Torrent. Así como, al cierre de casetas, cada día, se realizará un sorteo de libros entre los participantes, para poder participar, es muy fácil, con la compra de libros se entregará un boleto que hay que rellenar y depositar en la urna de la caseta de organización.

El concejal de Cultura, Aitor Sánchez, ha señalado: “Hemos diseñado una programación diversa, con cerca de 30 actividades gratuitas y más de 20 autores, que abarca desde la narrativa histórica a la poesía, pasando por la literatura juvenil, el teatro, los cuentacuentos y hasta talleres de Harry Potter. Queremos que cualquier vecino y visitante, sea cual sea su edad o interés, encuentre un espacio en esta Fira para disfrutar de la cultura”.

Jueves, 23 de octubre

Inauguración

·A las 18:00 h: Acto inaugural oficial y gran chocolatada para el público.

Tertulia y firma de libros

De 18:00 a 19:30 h, en el escenario: Tertulia con los autores: Javier Celada presenta su novela “El abrazo del puercoespín”, Carlos Crespo presenta su novela “El polvo que yo escogí”, David Lorca y A. Martínez presentan su novela “El Enigma Voynich” y Aurora Rúa presenta su novela “La obra maestra de Evilasio García”, seguida de sesión de firmas, la tertulia estará moderada por Patricia Cuenca.

Musical infantil

·De 20:00 a 20:30 h, en el escenario: Espectáculo musical “La Bella y la Bestia” realizado por la Falla Antoni Pardo.

Viernes 24 de octubre

Lectura pública por y para niños

·De 10:30 a 12:00 h, en el escenario: “Contes per a tu”, lectura en voz alta hecha por niñas y niños de 5.º de primaria del CEIP Sant Pasqual junto con un entramado de historias de Eva Andújar.

Recital musical, homenaje y lectura pública

·De 12:15 a 13:15 h, en el escenario: Recital en homenaje a María Beneyto, organizado por el Círculo Poético Arcilla del Aire. Y lectura en voz alta hecha por alumnos de 2º de Bachillerato del IES La Marxadella.

Entrevistas y firmas

·De 17:15 a 17:45 h, en el escenario: entrevista a Cherry Chic, autora de “Todos los deseos que escribí sin ti”, seguida de firmas, la entrevista será realizada por Sènia MT.

·De 18:00 a 18:30 h, en el escenario: entrevista a Eloy Moreno, autor de “El nuevo viaje de El Principito”, y firma de ejemplares, la entrevista será realizada por Sènia MT.

·A las 18:30, en el Salón de Actos de Casa de Cultura: Presentación y firma de ejemplares del poeta Carlos Crespo autor de “Ropa Mojada”.

·De 19:00 a 20:30 h, en la Plaza: Taller de cómic “Creación de personajes monstruosos” por Mos Teatre.

·De 19:00 a 20:30 h, en el escenario: Taller “Booktuber” por Sènia MT.

Durante toda la mañana y tarde se mantiene el horario (11:00-14:00 y 17:00-20:30 h) de la Fira para visitas, ventas y otras actividades paralelas.

Fira del Llibre de Torrent / L-EMV

Sábado 25 de octubre

·De 11:00 a 11:30 h, en el escenario: entrevista con Rosa Ribas, autora de “Los viejos amores”, seguida de firma de ejemplares la entrevista será realizada por Yamini Teresa Prabhu Barretto.

·De 11:30 a 11:45 h, en el escenario: cuentacuentos “Pantallona” por Mª José Tello.

·De 12:00 h, en la Biblioteca Metro: Book Club “Come Read with Michelle”.

·De 12:00 a 13:00 h, en la Plaza: Taller de marca páginas con Mª José Tello.

·De 11:45 a 13:15 h, en el escenario: Tertulia y firma con autores como Julio César Cano presenta su novela “Corazón en silencio”, Emi Zanón presenta su novela “Una caja de sorpresas en una colección de historias” y Francisco Pascual presenta su novela “El secreto cifrado”, la tertulia estará moderada por Patricia Cuenca.

·De 13:15 a 14:00 h, en el escenario: Cuentacuentos “La maleta viajera” a cargo de El Gran Jordi.

·De 17:00 a 18:00 h, en el escenario: Obra teatral “Harry Potter en busca de la amistad perdida”, por Rebombori Cultural.

·De 18:15 a 19:15 h, en el escenario: Tertulia y firma con autores como Violeta García presenta su libro, “Plantas medicinales y aplicaciones en el hogar” Ana Torrero presenta su LIBRO “La ola de transformación, un viaje interior”, María Escudero presenta su libro “El asesino del acertijo” y J. María Quilis presenta su LIBRO “El fontanero de la KGB”, la tertulia estará moderada por Patricia Cuenca.

·De 18:00 a 20:30 h, en la Plaza: Talleres del “Colegio Hogwarts de Magia” a cargo de Grup A Riure, que incluyen:

- Taller de varitas mágicas tipo Olivanders

- Taller mini mandrágoras

- Taller de capas de casas

- Taller de libros monstruosos

- Photocall Harry Potter

·De 19:30 a 20:30 h, en el escenario: Representación teatral “Relatos oscuros”, a cargo de Ducados 3000.

Domingo 26 de octubre

·De 11:00 a 12:00 h, en el escenario: “Recital poético” por Torrent de Paraules.

·De 12:00 a 13:15 h, en el escenario: Tertulia de poesía y firma de libros con poetas como Berna Blanch presenta su libro “Etéria”, Jesús Girón presenta su libro “Tríptic dels improperis”, Patricia Cuenca presenta su libro “¿Y si con el amor bastase?”, J. Carlos Crespo presenta su libro “Ropa mojada” y Martín Herrada presenta su libro “en la penumbra de un poeta”, la tertulia estará moderada por Vicent Font.

·De 13:15 a 14:00 h, en el escenario: Cuentacuentos “Cuentos de miedo que dan risa”, por Cecilia Silva.

·De 17:00 a 18:00 h, en el escenario: Entrevista con Santiago Posteguillo, autor de “Los tres mundos”, seguida de firma de ejemplares, la entrevista será realizada por José Albano López.

·De 18:00 a 19:00 h, en el escenario: Entrevista a Begoña Valero, autora de “La venganza de los templarios” y “Un testigo llamado Cervantes”, y firma de sus libros, la entrevista será realizada por José Albano López.

·De 18:00 a 20:00 h, en la Plaza: Taller sobre el libro “El misterio de la Torre” de José Albano López.

·De 20:15 a 20:30 h, en el escenario: Acto de clausura.