Jóvenes en patinete marcan la ruta a la Policía Local de Alboraia para detener a un hombre
El individuo estaba increpando a mujeres en la estación de metro Alboraia-Peris Aragó
La Policía Local de Alboraia detuvo ayer a un hombre de unos 25 años por desobediencia y resistencia grave a los agentes. La detención se produjo después de que los vigilantes de la estación de metro Alboraia-Peris Aragó alertaran al cuerpo policial de la presencia de un hombre "molestando e increpando a cualquier mujer que transitaba por la calle".
Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, el joven empezó a correr, complicando su captura por parte de la Policía Local que le seguía en su vehículo y a pie, con dificultad de perseguirle por ciertas calles.
Colaboración ciudadana
En este punto, fue clave la colaboración de un grupo de jóvenes que iba en patinete y pudieron perseguir al individuo con más agilidad y soltura. Tanto fue así, que pudieron ubicar la ruta de la fuga a la Policía Local, según informan fuentes del cuerpo a Levante-EMV.
No obstante, esta persona "opuso resistencia a su detención", provocando una "lesión leve a uno de los agentes como consecuencia del forcejeo". Es por este motivo que, finalmente, lo detuvieron por "desobediencia y resistencia grave".
