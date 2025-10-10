Marc Oriola, alcalde del Puig, defiende los 'Bous al Carrer' en el Congreso de los Diputados

El alcalde de El Puig de Santa Maria, Marc Oriola, se desplazó este martes al Congreso de los Diputados en Madrid para defender la tradición de los 'Bous al Carrer' ante la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretendía derogar su protección como Bien de Interés Cultural Inmaterial. La visita, realizada conjuntamente con representantes de la Federación de Peñas de Bous al Carrer y la Asociación en Defensa de la Tradición de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, fue clave para el rechazo final de la propuesta.

Durante la jornada en Madrid, el alcalde, acompañado también por el concejal del Ayuntamiento de la Vall d'Alba, Óscar Rubio, mantuvo reuniones con diputados de diferentes grupos parlamentarios. La delegación dialogó con Susana Ros Martínez y Artemi Rallo, del grupo socialista, y con Sol Cruz-Guzmán, del grupo popular. El objetivo principal era exponer la postura unánime de los alcaldes y alcaldesas de los municipios con tradición taurina y solicitar su apoyo para frenar una iniciativa que, según argumentaron, no refleja el sentir mayoritario de sus pueblos.

Defender las tradiciones

"Era fundamental trasladar a Madrid la voz de nuestros municipios y explicar que los 'Bous al Carrer' son una parte esencial de nuestra cultura, nuestras raíces y nuestras fiestas", declara el alcalde Marc Oriola. "Esta no es una cuestión que genere un debate real en las calles de nuestros pueblos, y el resultado de la votación demuestra que cuando nos unimos para defender nuestras tradiciones, somos imparables".

El resultado de la votación en el Congreso, que rechazó la tramitación de la ILP, ha sido celebrado como una victoria para la cultura y las tradiciones valencianas. El alcalde ha querido subrayar que "este hito ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto, demostrando que nuestras fiestas no tienen color político".

Finalmente, Marc Oriola ha querido extender un agradecimiento explícito "a los alcaldes y alcaldesas del PSOE que también se involucraron activamente para proteger nuestra fiesta", así como a Germán Zaragoza Gavilanes, "por su apoyo constante y su trabajo incansable en favor de los 'Bous al Carrer'".