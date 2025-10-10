Paterna busca el "mejor bocata" de la ciudad

Cuenta atrás para los paterneros y paterneras que ya pueden abrir boca en la ruta del Almuerzo para escoger el “mejor bocata” de la ciudad.

Y es que mañana sábado, 11 de octubre vuelve la campaña Sóc professional de l’esmorzaret que organiza el Ayuntamiento de Paterna, a través del Área de Comercio, y que se celebrará hasta el próximo 30 de noviembre. La iniciativa cuenta con la participación de un total de 37 bares y/o restaurantes de los distintos barrios de la ciudad con sabrosas propuestas que harán deleitar los paladares de los vecinos amantes de esta cultura gastronómica tan arraigada en nuestra tierra.

Así lo ha anunciado hoy el concejal de Comercio, Lucas Jodar quien ha explicado que “esta popular tradición gastronómica para elegir el bocadillo favorito con sello paternero por 8 euros y que incluye bocata, bebida, café, cacahuetes y olivas, es un aliciente para los visitantes a la ruta porque tiene premio”.

A este respecto, Jodar ha explicado que las personas que participen en la campaña podrán entrar en el sorteo de tres cestas de navidad y podrán llevarse este año una taza de regalo corporativa (hasta agotar existencias).

Dinamización hostelería local

Para ello, el edil ha recordado que deberán cumplimentar una cartilla con el sello de su visita a cuatro de los bares o restaurantes participantes durante todo este período que se desarrolla la campaña y se entregarán en el Edificio de La Cordà Pepín Damián u Oficina de Turismo (c/Mayor, 3) hasta el 3 de diciembre y con la que también valorarán el mejor bocata.

“Este concurso que lanzamos desde el consistorio se consolida por tercer año consecutivo en nuestro municipio gracias al compromiso de los vecinos y vecinas que siguen volcándose con la dinamización de nuestra hostelería local que también aporta su creatividad y originalidad en iniciativas como esta”, ha asegurado Jodar.

Finalmente, el 4 de diciembre se dará a conocer públicamente el “mejor bocadillo” de Paterna 2025 a votación popular además de realizar el sorteo de las tres cestas de navidad que también han sido adquiridas en el propio comercio local.