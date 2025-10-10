La Penya el Coet de Burjassot celebra el "II Aplec de la Pólvora Ciudad de Burjassot”

El II Aplec de la Pólvora “Ciudad de Burjassot”, organizado por la Peña del Coet, con la colaboración del Ayuntamiento de Burjassot, tendrá lugar del 10 al 19 de octubre. Unas jornadas que estarán protagonizadas por numerosas actividades relacionadas con el universo de la pólvora y su relación con las tradiciones y las fiestas valencianas.

Esta segunda edición comenzará el viernes 10 de octubre, en el Centro Cultural Tívoli, a las 19:30 horas, con la inauguración de la exposición de elementos pirotécnicos. El lunes 13, a las 19 horas, también en el Centro Cultural Tívoli, tendrá lugar la conferencia La pólvora en las fiestas, a cargo de Juan García Estellés. El martes 14, en el mismo lugar y a la misma hora, se celebrará la tertulia bajo el título Les nostres tradicions valencianes, a cargo de Daniel Claver Herrera y Xavi Gadea.

Programación II Aplèc de la Pólvora Ciudad de Burjassot. / A. B.

El fin de semana del 18 y 19 de octubre estará protagonizado por la pólvora. El sábado 18, a las 11 horas, en el Patio de Sant Roc, tendrá lugar el recibimiento y el reparto de las acreditaciones a todos los que vayan a participar en las actividades de la jornada. Por la tarde, a las 19 horas, desde la Plaza de Emilio Castelar (Ayuntamiento), saldrá la passejà hasta la Plaza de la Concordia. Será desde este punto donde, sobre las 20:00 horas, empiece el correfoc que llegará, nuevamente, hasta la Plaza de Emilio Castelar. Para acabar el día, a las 23 horas, en esta misma plaza tendrá lugar la cordà infantil y, al finalizar, habrá Fiesta Remember a cargo de MColl.

El domingo 19 de octubre, a las 9 horas, comezará la despertà. En el Patio de Los Silos, a las 11 horas, habrá talleres infantiles a cargo de la Federació Valenciana d’Associacions d’Amics del Coet (FVAAC). Y, para poner el broche de oro a este II Aplec de la pólvora “Ciudad de Burjassot”, se disparará una mascletá, en la Plaza Emilio Castelar, a las 14:00 horas.