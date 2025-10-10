La Pobla de Farnals abrirá una aula de la escoleta infantil en la playa

La Pobla de Farnals quiere volver a tener una escoleta infantil en la zona de la playa. Así se lo trasladó en marzo el alcalde Enric Palanca a la conselleria de Educación, a través de un oficio donde les solicitaba permiso para desdoblar una de las aulas que hay en la zona del casco urbano, y trasladarla allí, para evitar que las familias que residen en la zona de la playa tengan que desplazarse.

No ha cejado en su empeño,y después de incorporar esta posibilidad en el pliego de condiciones para la licitación de la gestión de la escoleta municipal, esta semana se ha dado un paso más para abrir este aulario infantil en la zona de la playa.

Ha sido el propio Enric Palanca, quien ha anunciado a través de sus redes, que la oficina técnica se ha reunido con la empresa redactora del proyecto del aulario de la escoleta de la playa para concretar el espacio y los requerimientos técnicos.

"Con el aulario, muchas familias no tendrán que desplazarse desde la playa y descongestionar un edificio pensado para las necesidades de 1982, año el que fue inaugurado. El aulario es una necesidad que, si bien en el pasado se demostró inviable para el núcleo de la playa, ahora cada vez más gente vive todo el año", explica el alcalde.

El primer edil recuerda que hace años el "centro intergeneracional", se trataba de un edificio que había de acoger la escoleta y el hogar de jubilados. Al final, por falta de solicitudes se cerró la escoleta y el cambio, por éxito de la asociación de jubilados, acabaron ocupando todo el edificio.

No estará para el próximo curso

Palanca también revela su ubicación.. Así afirma que el aula de la escoleta obligará a modificar la distribución del centro cultural Veles i Vents. "Está pendiente una reunión con Conselleria de Educación para supervisar el proyecto y, después de aprobarse debidamente, se procederá a la licitación de las obras. Quiere decir esto que el primer paso se ha dado, pero llevará su tiempo. El aulario no va a ser realidad para el próximo curso, pero empieza a ser una realidad", concluye.