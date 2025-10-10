Quart de Poblet visibiliza la salud mental

El Ayuntamiento de Quart de Poblet, a través de las concejalías de Servicios Sociales, Educación y la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA), se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre, bajo el lema “Viure empoderada-ment”. Con esta iniciativa, el Consistorio reafirma su compromiso con la promoción del bienestar emocional y la sensibilización sobre la importancia de cuidar la salud mental, tanto a nivel individual como en sociedad.

Desde el 3 de octubre y hasta el 6 de noviembre se desarrolla un completo programa de actividades, que incluyen charlas, talleres y acciones de sensibilización en distintos espacios municipales.

Entre las propuestas destaca la actividad comunitaria “Arbre empoderada-ment”, que se puede visitar en los centros municipales del 6 al 24 de octubre, así como el punto informativo y divulgativo sobre libros relacionados con la salud mental en la Biblioteca Pública Municipal Enric Valor del 6 al 18 de octubre.

El programa, disponible en la web del Ayuntamiento [], continúa con actividades como el taller “Bienestar emocional a través de la música y el ritmo” el 14 de octubre en la Casa de Cultura, y con el estand de promoción de la salud mental en el mercado ambulante municipal los miércoles 15 y 22 de octubre.

Asimismo, el 15 de octubre se celebrará la mesa-coloquio “Cuidando a las personas cuidadoras”, en la que participarán profesionales de los Servicios Sociales y personas cuidadoras que compartirán sus experiencias.

El 16 de octubre, la infancia y juventud tendrán la oportunidad de participar en un taller de risoterapia en el Espai de Creació Jove, mientras que el 22 de octubre se realizará una charla-taller de sensibilización enfocado a profesionales y familias.

Finalmente, el ciclo de actividades se cerrará el 6 de noviembre con la conferencia del reconocido psicólogo Jaume Funes, titulada “Gestionar la educación en el universo de las pantallas”, que tendrá lugar en la Casa de Cultura.

Con este programa, Ayuntamiento de Quart de Poblet busca fomentar el diálogo, la empatía y la comprensión hacia los problemas de salud mental, a través de espacios de reflexión, divulgación y aprendizaje, y trabajando hacia la consolidación de una localidad más saludable y solidaria.