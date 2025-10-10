La tienda Salvi de Burjassot, una semana después, vuelve a validar un gran premio de la Lotería Nacional

“Desde luego, tenéis buena estrella”, dijo uno de sus clientes habituales este viernes por la mañana. El establecimiento Loterías Salvi Revistas de Burjassot continúa sumando en su palmarés la venta de “grandes premios” de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae).

Si hace justo una semana la tienda validó el primer premio de la Lotería Nacional, en esta ocasión lo ha hecho con el segundo premio de la Nacional –número 91133– del sorteo celebrado ayer jueves 9 de octubre. Cada décimo tiene un valor de 6.000 euros. Se trata del tercer gran premio validado en lo que va de año. En enero el quiosco ya vendió uno de la Bonoloto.

“No me lo podía creer hasta que no visto entrar por la puerta al inspector de la Selae portando el cartel que acredita que el número premiado de la Lotería Nacional se ha vendido aquí”, manifestó a Levante-EMV la dueña del local, Patricia Salvi. Como ya sucedió el pasado 3 de octubre, “todavía no se ha presentado nadie con un décimo premiado” y es que las personas agraciadas con un gran premio “no suelen publicitarlo a los cuatro vientos”, comentó Patricia.