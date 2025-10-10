Las trabajadoras del SAD de Xirivella: "No seremos cómplices del abandono de los mayores"

Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Xirivella son combativas. Y llevan años reclamando lo que consideran justo: dignidad y calidad en un servicio público que "cada día se deteriora más y más".

Este mensaje es el que han enviado a la concejalía de Servicios Sociales municipales a través de una carta de denuncia de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del SAD de València y área metropolitana, en la que instan al área de gestión local a actuar con urgencia ante el deterioro de las condiciones laborales que sufren las trabajadoras y que merman la calidad del servicio y de las que no quieren "ser cómplices".

En el escrito, firmado junto a la representación sindical de Comisiones Obreras, las trabajadoras denuncian las "graves irregularidades y abusos cometidos por la empresa adjudicataria Asistenzia". No es la primera vez que estas empleadas, que responden ante una empresa adjudicataria contratada por el ayuntamiento, lamentan la falta de pago en varios meses y la mala gestión de las mercantiles que se han responsabilizado del servicio público en los últimos años.

Esta situación, la de precariedad, dicen las trabajadoras, "afecta directamente tanto a quienes trabajamos cuidando como a las personas vulnerables del municipio (mayores, personas dependientes y con diversidad funcional). Nos mueve la responsabilidad, el compromiso con nuestro trabajo y el derecho de las personas usuarias a recibir una atención digna y profesional", detallan en la misiva.

El SAD es un servicio público esencial que garantiza la permanencia en el entorno habitual de vida a cientos de personas. Las trabajadoras, defienden, "llevamos años prestando un servicio de calidad pese a las dificultades impuestas por la gestión de la empresa".

El beneficio por encima del servicio

Desde su adjudicación, lamentan, "esta empresa ha puesto por delante el beneficio económico, descuidando por completo nuestras condiciones laborales y el bienestar de las personas usuarias y esta situación no puede normalizarse".

Así, las empleadas denuncian unas condiciones laborales "indignas" con jornadas "inasumibles" con tiempo entre servicios "que no permiten ni desplazamientos"; cambios de cuadrante "sin previo aviso ni negociación"; retraso en los pagos y errores frecuentes en las nóminas (un problema cronificado); "falta de cobertura de bajas y vacaciones"; "escasez de equipos de protección y materiales de trabajo" y "presión constante y amenazas veladas ante cualquier intento de reclamación".

"Cuidar con dignidad y trabajar con respeto"

Esta situación, continúan, tiene consecuencias sobre las personas usuarias como la reducción del tiempo de atención sin justificación; la supresión temporal de servicios por falta de personal; la rotación de trabajadoras, rompiendo vínculos de confianza y en algunos casos "el abandono literal del servicio durante días".

Por todo lo anterior, las trabajadoras instan a la concejalía de Servicios Sociales a fiscalizar de forma rigurosa la gestión de la empresa adjudicataria; aplicar sanciones por incumplimiento de contrato; crear una comisión de seguimiento con participación sindical; explorar alternativas para una futura remunicipalización o cambio de empresa adjudicataria y garantizar la mejora de las condiciones laborales y la atención a las personas.

"No queremos ser cómplices del abandono institucional de nuestros mayores y dependientes. Queremos cuidar con dignidad y trabajar con respeto", concluyen.

Cambio de empresa

Desde el Ayuntamiento de Xirivella, afirman que antes de verano, las trabajadoras del SAD denunciaron que no se les estaba abonando el salario. "Desde el consistorio se les retuvo un pago pendiente a la empresa adjudicataria del servicio, a condición de que se les abonara los salarios a las empleadas. Finalmente, hubo un acto de conciliación, y después cambiamos de empresa para mejorar el servicio", señalan fuentes municipales.