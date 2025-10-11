La calle sin nombre de Godella

El nombre de las calles conforman la historia de las ciudades. Personas ilustres, fechas clave y acontecimientos históricos figuran en las placas que ponen nombre a las diferentes calles de las localidades. Tanto es así, que en ocasiones sus nombres cambian para recordar a personas o hechos destacables para la identidad de los vecinos y vecinas.

Es el caso de la calle “Reverendo Agustín Sancho Bargues” de Godella, que rinde homenaje a quien fue capellán de la ermita del pueblo en el año 1913 y coadjutor de la parroquia de San Bartolomé desde el año 1913 hasta 1943, año en el que falleció. En el libro Calles y plazas de Godella, el escritor Pedro-Fernando Gálvez explica que "es una figura de particular interés para nuestra población ya que se trata de un manuscrito inédito sobre la historia de Godella que presentó y resultó premiado en los juegos florales celebrados en el año 1923".

Una imagen de la calle “Reverendo Agustín Sancho Bargues” en 2020. / L-EMV

Sin embargo, desde hace unos años la placa que pone nombre en la calle ha desaparecido. Esto se debe a que estaba ubicada sobre la carpintería San Rafael, que en 2022 fue derribada para dar paso a la construcción de un complejo residencial, que concluyó a mediados de 2024. Tras ese cambio, un año y medio después, todavía no se ha restablecido la placa con el nombre de la calle, hecho que provoca que desde su inicio hasta el nº 18, no exista ningún rótulo que la identifique.

La calle “Reverendo Agustín Sancho Bargues” en la actualidad, sin placa. / L-EMV

Así, esta calle ubicada frente al carrer Divisoria Nord, que separa Burjassot con Godella, carece de un símbolo que otorga identidad e historia al municipio, además de ser un elemento útil que ofrece un servicio a la ciudadanía para poder orientarse.