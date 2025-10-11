El coste de la vivienda en la 'zona cero' sigue sin freno

El precio de tener un techo donde formar una familia sigue su escalada. Tanto la compraventa de viviendas, ya sea de obra nueva o de segunda mano, como el alquiler mantienen la tendencia alcista de los últimos meses, alcanzando su máximo histórico mes a mes.

Y la ‘zona cero’, a las puertas del primer aniversario de la barrancada que arrasó con bienes y vidas humanas, no esquiva el incremento del valor de las transacciones, con subidas de hasta el 30%el último año, el mismo en el que los municipios tratan de recuperarse del golpe causado por la dana del 29 de octubre.

Analizando ocho municipios afectados por la riada con datos del portal inmobiliario especializado Idealista, la subida del precio parece imparable. Así, Aldaia, Alfafar, Manises, Paiporta y Picanya registraron en septiembre su máximo histórico de variación del precio de la vivienda en la zona más castigada por aquel temporal.

Aldaia alcanzó el pasado mes un techo de 1.631 euros el metro cuadrado. La cifra supone un 10% más respecto al último trimestre y un 22,8% sobre 2024. En Alfafar adquirir ahora un piso supone desembolsar 1.566 euros por metro cuadrado. En octubre del pasado año, el precio se situaba en 1.423 €, es decir, el incremento supera el 12%en el año de la dana.

Catarroja pese a la subida del 11,7% anual del precio de la vivienda, pasa de 1273 euros a 1420 el metro cuadrado, no alcanza su máximo histórico, que se situó en junio de 2011 (unos años después del estallido de la burbuja inmobiliaria) con un techo de 1.494 euros el metro cuadrado.

Comprar un piso en Manises cuesta hoy 1.783 euros el metro, con una variación trimestral del 10% y del 13% sobre 2024. Massanassa es la localidad de la zona cero que registra el mayor incremento anual del precio de la vivienda. La compraventa de un inmueble en la localidad de l’Horta Sud, según Idealista, tiene fijado un precio de 1552 euros el metro cuadrado, un 29,2% más que hace un año, situado en 1206 euros. Pese al considerable repunte, Massanassa no alcanza su máximo histórico (julio de 2025), con 1573 euros.

Paiporta, considerada el epicentro de la tragedia, ha alcanzado una tasación de 1770 euros el metro cuadrado. El incremento anual es del 5,6% y del 3% trimestral. Picanya tiene el honor de liderar el precio más caro por metro cuadrado de los ocho municipios analizados:1929 euros. El repunte respecto hace tres meses es del 11%y del 18,7% sobre octubre de 2024.

Viviendas en Parc Central de Torrent. / Loyola Pérez de Villegas

Los 2200 euros de Torrent

Por último, Torrent. La capital de la comarca se ha convertido en uno de las ciudades con mayor presión inmobiliaria, al presentar mucha demanda y poca oferta. En este sentido, en septiembre de 2025 el precio del metro cuadrado se situó en 1676 euros, lejos de los 2.211 del máximo histórico de 2008. En todo caso, la tasación del pasado mes sigue al alza en la variación trimestral (8,9%) y también en los últimos doce meses, con una subida del 21,5%. En todo caso, cabe precisar que los 1676 euros de septiembre es la media del precio en la capital comarcal, ya que hay barrios que superan con creces esa tasación:Camí Reial (1750 €), El Vedat (1789 €), Avinguda al Vedar (1881 €) y Parc Central (2722 €).