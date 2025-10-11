La dana Alice provoca la caída de un árbol en las vías del tren en Massanassa y otro sobre un coche en Picanya
El Consorcio Provincial de Bomberos ha tenido que atender varias incidencias en los municipios de l'Horta Sud
La dana Alice ha dejado varias incidencias en l'Horta Sud, en especial en las carreteras, Cercanías y Metrovalencia. La caída de árboles también han dejado imágenes impactantes en algunos municipios. Es el caso de Massanassa y Picanya, donde efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han retirado varios ejemplares que habían caído durante esta mañana como consecuencia de las lluvias. Uno de ellos se ha derrumbado sobre la catenaria de las vías del tren en Massanassa, mientras que el otro ha caído sobre un vehículo en Picanya.
En primer lugar, a las 10.30 horas, los bomberos de Torrent han acudido a Picanya a retirar el árbol que ha caído en una zona próxima al mercado municipal. El árbol se ha precipitado sobre un vehículo y la vía pública.
Retrasos y cancelaciones Cercanías
Posteriormente, sobre las 11.26 horas, en Massanassa se ha producido la caída de un árbol de grandes dimensiones sobre la catenaria de la vía, lo que ha provocado retrasos y cancelaciones en las líneas C1 y C2 de Cercanías.
En la retirada de este árbol han intervenido los bomberos de Catarroja y una brigada forestal del Consorcio, después de que los técnicos hayan eliminado la corriente eléctrica de la catenaria. En ninguna de las dos situaciones ha habido daños personales.
Entre las intervenciones de bomberos por las lluvias de la dana Alice, también han realizado tareas de saneamiento de árboles y fachadas, y han recibido avisos por vehículos bloqueados por el agua.
