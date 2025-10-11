"Intentando dormir días después de la dana, mi hija y yo nos encontramos con ella": Esta es la historia del mural que ha aparecido en un colegio de Paiporta

A punto de cumplirse un año de la dana que arrasó tantas poblaciones de Valencia, todavía ocurren historias que simbolizan la humanidad que se respira en la sociedad valenciana. Hace unos días, apareció repentinamente un mural en un colegio de Paiporta que parecía no tener significado a ojos de la gente, pero su vida se remonta a pocos días después del 29 de octubre de 2024. Las imágenes que se reproducían en las calles de la localidad eran desoladoras y, para los niños, podían llegar a ser terroríficas. Este fue el motivo por el que Alba, una madre del centro escolar, decidió coger a su hija e irse temporalmente de Paiporta porque "era cuando más cuerpos estaban sacando" y no quería que presenciase esas escenas. Una de las noches que pasaron fuera de su casa, mientras Alba y su hija intentaban dormir, se toparon con el perfil de Instagram de la artista que lo ha llevado a cabo, Andrea, (@aandriiiu) y la pequeña le dijo a su madre: "Yo quiero pintar con ella". Tan pronto como se durmió, Alba se puso en contacto con Andrea y no dudó en aceptar. Así, entre las dos desarrollaron el proyecto que hasta ahora no se había podido llevar a cabo.

La primera idea fue que el mural se hiciera en julio, cuando ya era un poco más viable acceder a la zona afectada por la tragedia. Finalmente, se pospuso hasta estas fechas por evitar incomodidades como la calor y que la situación volviese un poco más a la normalidad en comparación a ese momento. La iniciativa fue trasladada por Alba a la directora del centro, a la que enseguida le pareció buena idea y la propuso en el claustro. Entre todos, eligieron entre varios bocetos, establecieron una fecha y decidieron que los niños y las niñas serían partícipes del mural. Durante su horario lectivo, han ido ayudando a Andrea, que se ha desplazado varios días a Paiporta para realizarlo.

Desde el domingo pasado, la artista está alojada en casa de Alba para poder ir todos los días al colegio a continuar su faena junto a los alumnos que, en palabras de ella: "Vienen como hormiguitas y aportan su grano de arena". Aunque por fin se ha visto un hueco para poder llevar a cabo la obra y se ha podido compaginar su disponibilidad con la de los estudiantes de primaria, todavía se han topado problemas que han metido prisa al proceso. Los días elegidos para la actividad se han encontrado a vísperas de una nueva alerta naranja por precipitaciones que amenaza la zona durante varios días, la segunda en dos semanas. Por esto, Andrea, acompañada de Alba, está invirtiendo tiempo por su cuenta para poder regresar a su casa sin ponerse en riesgo.

El mural por sí solo no tiene un significado en especial, pero tiene una gran carga simbólica detrás. Durante la elección del boceto que finalmente se escogió, se dejó claro que nadie quería que se representase nada triste o trágico, ni que tuviera que ver directamente con las imágenes que se vieron durante la tragedia. El principal motivo es el trauma que queda en la memoria todavía de muchos de los niños y niñas que presenciaron todo, que vieron como sus casas, las de sus familiares, las de sus amigos y sus colegios quedaban anegados. Alba afirma que hoy "mi hija todavía se preocupa cuando llueve, me pide que me quede en casa", por miedo a que pueda pasar algo parecido a lo ocurrido hace ya un año y revivir esa experiencia. De esta manera, cada vez que la hija de Alba llegue a clase, junto a sus compañeros, padres y todas las generaciones que pasarán por el colegio se acordarán de la parte bonita de la historia. Se acordarán de lo fuertes que fueron, de lo unidos que estuvieron y no dejarán que se desvanezca el sentimiento de humanidad que inundó las calles.