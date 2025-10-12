Se vende mansión en pleno centro de Torrent

En los últimos años, con motivo del fallecimiento de sus antiguos propietarios, han entrado en el mercado de compraventa, algunos de los edificios más singulares del término municipal de Torrent. En este caso, tal como oferta en exclusiva una inmobiliaria en el conocido portal Idealista, se ofrece como terreno por un precio de 650.000€ un chalet, ubicado en la calle Gómez Ferrer 33. El anuncio, que incluye casi cien fotografías, planos en 3D y un tour 360º, indica que sobre su solar se puede construir un edificio de viviendas de nueva planta de hasta cinco alturas, ya que no esta protegido. Este tipo de grandes palacetes modernos, dentro del centro urbano de Torrent o de su entorno más inmediato, fue una tendencia de los principales empresarios de la localidad a partir de los años sesenta del siglo pasado.

Tal como hemos podido documentar de forma inédita, esta mansión fue promovida en 1961 sobre el solar que ocupaban tres casas, por Consuelo Chiner Rius (Torrent, ca. 1904-2001) y sus hijos, Roberto y Patricio Baviera Chiner. Cabe recordar que ella era hija de Patricio Chiner Ros (Torrent, 1876-1940), un conocido comerciante de la localidad que llegó a tener un puesto para la venta de agua de Torrent, de gran fama en su momento, en la Exposición Regional Valenciana de 1909. Además, éste promovió en 1919 el edificio conocido como “La Alhambra”, ubicado en una de las esquinas de la plaza Major de la ciudad. Por otra parte, el esposo de Consuelo Chiner fue el industrial Julio Baviera Miquel (Torrent, 1901-1985), alcalde de Torrent entre 1939 y 1943 y uno de los empresarios que impulsaron la construcción y puesta en marcha, en 1948, del cine Montecarlo de la localidad. No obstante, él y su familia mantuvieron las participaciones en este negocio, en el que también se implicaron sus hijos Roberto y Patricio hasta 1961 -tal como recogen Enrique Carratalá Deval y Jorge Sánchez Antúnez en “El cine en Torrent 1911-1996” (2016)-, coincidiendo con el año en que se inició la construcción de su palacete de la calle Gómez Ferrer.

Interior del palacete de Torrent que ha salido a la venta / Idealista

Respecto del autor de esta mansión, éste fue el destacado arquitecto Carlos E. Soria Pérez (1914-1978), que también fue técnico municipal del Ayuntamiento de Torrent y autor de otros emblemáticos edificios de la ciudad como es el caso del mencionado Cine Montecarlo (1948), en la avenida al Vedat. Así como, dentro de la arquitectura del Movimiento Moderno, también destacan obras suyas, catalogadas por el consistorio y declaradas Bien de Relevancia Local, como son el Monasterio de las Dominicas en el Alter (1965) y la Iglesia de San José (1968).

Reducida volumetría

En el caso de la que fuera mansión de los Baviera-Chiner, ésta siempre ha sido reconocible por su reducida volumetría respecto de su entorno y su carácter exento, en una de las vías tradicionalmente más transitadas de Torrent. El conjunto, de planta baja y una altura, recae a tres calles y tiene planta en forma de L de manera que en su ángulo interior se disponen dos amplias terrazas, una sobre otra, generando un escalonamiento que sobresale de su nivel inferior. El inmueble se reparte entre dos edificaciones, la principal de uso exclusivamente residencial y una construcción auxiliar donde se encuentra el garaje. La primera, en su interior comprende casi treinta estancias distribuidas en dos grandes viviendas, una por planta, de más de doscientos metros cuadrados cada una y comunicadas verticalmente entre sí en dos puntos. En total cuenta con una superficie construida de más de seiscientos metros cuadrados dispuestos sobre un solar de una extensión similar, con piscina y jardín.

De este modo, Soria Pérez supo concebir una edificación de gran interés cuyo estilo también corresponde a la arquitectura del Movimiento Moderno. Éste queda patente en sus formas rectangulares y características fachadas, en las cuales predominan el ladrillo visto, numerosos huecos de fachada y un cercado que precede su patio abierto. Además, la construcción cuenta con el valor añadido de que ha conservado, sin apenas reformas, sus rasgos exteriores e interiorismo original de la época en que fue levantado como es el caso de su mobiliario, las carpinterías de sus puertas y ventanas y sus acabados, incluso en sus dos cocinas y siete baños. Es por ello que ver las fotografías de su anuncio es como realizar un viaje en el tiempo que nos traslada directamente a las míticas mansiones del momento, que por su modernidad, fueron escenario de muchas de las películas españolas de entonces.

En definitiva, una de las muestras más relevantes de la arquitectura residencial contemporánea del núcleo urbano de Torrent que se encuentra en venta, la cual ha pertenecido, desde su construcción, a una de las familias más prestigiosas de esta ciudad.