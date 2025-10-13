ALERTA NARANJA VALENCIA: Tormentas de más de veinte litros amenazan el área metropolitana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que a partir del mediodía y por la tarde-noche de este lunes las tormentas "se pueden generalizar" en la Comunitat Valenciana. La Agencia estatal recuerda que este lunes las tormentas cuya intensidad puede ser "muy fuerte" se prevé que estén próximas al litoral o en zonas del prelitoral. "El gran peligro de estas situaciones es cuando una de esas tormentas queda estática, ya que se la intensidad de precipitación llega a torrencial", advierte Aemet.

Así, la comarca de l'Horta se mantiene bajo la alerta naranja hasta la medianoche por trombas de agua de hasta 60 litros en una hora y de 140 en 12 horas. La alerta ha provocado la cancelación de las clases en numerosas localidades.

Previsión de lluvia para hoy en Torrent / L-EMV

En cuanto a la previsión, Aemet estima que la mayor parte de las tormentas se registrarán entre las 18 y las 20 horas. Así, el portal de la agencia estatal prevé precipitaciones que superen los 22 litros en Torrent o Catarroja en dos horas.

Estimación de lluvia en Catarroja / L-EMV

Por ejemplo, en capital comarcal Protección Civil procederá a cerrar de nuevo los pasos inundables del término de Torrent. El camí dels Arquets se volvió a abrir ayer para dar servicio a vecinos y agricultores. La obra para elevar el paso con marcos de 2x2 m se retrasará para que haya más accesos. Este será el último paso en cerrarse hoy al ser una vía que vertebra el término, aunque se clausurará si el barranc de l’Horteta aumenta su caudal.