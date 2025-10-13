Lío en Torrent con las pistas deportivas de Parc Central

El Club Atletisme Torrent ha denunciado que, en su horario habitual de entrenamiento, se encontró con que la pista estaba ocupada por la Selección Valenciana de Rugby sin previo aviso y no pudieron desarrollar su actividad. El hecho, como comenta Miguel Ángel Villalba, presidente del club de atletismo, "se quedó en algo puntual", pero no quieren llegar al fondo "porque entonces será más difícil revertir la situación". Desde el Club Atletisme Torrent, transmiten que se sienten "desplazados" y que la decisión se ha tomado parcialmente. En el comunicado compartido por el club y en palabras de su presidente, "exigen una respuesta" y que están a la espera de que "alguien válido" les llame "para contrastar opiniones y ver si somos compatibles o no".

Consideran que la realización de ambos deportes en las mismas instalaciones "es inviable" y que "puede suponer un problema tanto de salud para los deportistas como logístico". Mientras se busca una solución, "existe un riesgo para las personas que entrenan allí", afirman desde la entidad, porque el uso que le da el club de atletismo "no permite que el césped que utiliza el equipo de rugby esté en una condición óptima para asegurar que no haya lesiones". Logísticamente, señalan, "también es un problema y no lo ven viable: Nos han propuesto soluciones que son muy bonitas sobre el papel", pero que no creen que sean la solución al problema". Por el momento, desde el club de atletismo están realizando una recogida de firmas.

Aclaración del consistorio

En paralelo, el Ayuntamiento de Torrent y la Fundación Deportiva Municipal en el que aclaran que "no han intervenido en el alquiler" y apuntan a que fue "fue directamente la empresa concesionaria de las instalaciones de Parc Central", en una única jornada. En este sentido, indican que los horarios y usos de la pista de atletismo "continúan siendo los mismos, sin que se haya producido ninguna modificación en la planificación habitual de las actividades deportivas por para del ayuntamiento y la FDM".