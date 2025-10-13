Dos detenidos por robos en domicilios de Mislata

Agentes de la Policía Local de Mislata han detenido a dos sospechosos por distintos robos perpetrados en domicilios del municipio mislatero. El arresto se produjo en la madrugada del viernes.

Hace aproximadamente un mes Mislata puso en marcha Plan de Seguridad especial, donde agentes del cuerpo local recorrían todos los patios, con consultas puerta a puerta a vecinos para obtener pistas o pruebas que permitieran dar con alguna persona implicada en esta operación de robos o accesos a viviendas, que ha sido determinante para el éxito de esta operación.

Llaves maestras

La coordinación entre los agentes y los vecinos de la zona desde bien entrada la tarde del viernes provocó la identificación y detención de dos sospechosos que, presuntamente, estaban organizando una serie de robos en domicilios con la técnica del marcaje en las puertas de las viviendas. La investigación se inició tras detectarse diferentes intentos de robo, lo que llevó a reforzar la vigilancia en la zona afectada y a establecer un dispositivo conjunto de seguimiento, lo que culminó con la detención de los sospechosos, a los que se les detuvo con llaves maestras, materiales de marcaje como silicona y papel que colocaban en los marcos de las puertas, así como vestimenta para ocultar el rostro y poder perpetrar los robos.

Para el alcalde, Carlos F. Bielsa, “la seguridad de nuestras vecinas y vecinos es una prioridad absoluta para este gobierno. La detención de estas dos personas es el resultado del excelente trabajo de nuestra Policía Local y de la ejemplar colaboración ciudadana, a quienes quiero agradecer su implicación y compromiso”.

El Ayuntamiento de Mislata, a través de la concejalía de Seguridad Ciudadana y la Policía Local continuarán el plan de seguimiento en las diferentes comunidades de viviendas de manera aleatoria, así como con la instalación de las cámaras de tráfico, que están en fase de licitación, y con la incorporación a finales de año de agentes de policía, reforzando así el compromiso con la convivencia en la ciudad y demostrando que Mislata es una de las ciudades más seguras de España, como demuestran los diferentes índices de evaluación. “Seguiremos trabajando para que nuestros barrios sigan siendo espacios de convivencia, tranquilidad y confianza”, ha manifestado Bielsa.