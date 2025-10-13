El IES La Patacona de Alboraia se queda (otra vez) sin conserjes

El IES La Patacona de Alboraia no tiene conserjes. Así lo ha denunciado el equipo del centro educativo público en una carta enviada a las familias, en la que lamenta que la conselleria de Justicia, de quien depende Función Pública, ha trasladado a las dos personas que ejercían esta labor a otros colegios y no ha enviado a nuevos profesionales para sustituirlas.

En la misiva, lamentan que no saben hasta cuándo durará esta situación y aseguran que han hecho "todo lo posible y lo imposible" para evitar llegar a este momento. "Hemos reclamado en tiempo y forma el personal necesario; hemos comunicado a inspección educativa y a los sindicatos, pero la conselleria no ha hecho lo que tenía que hacer", señalan. Por lo tanto, siguen, la conserjería "está cerrada y no sabemos durante cuanto tiempo".

Esta falta de profesionales tiene consecuencias en el funcionamiento del instituto, tal como enumera el equipo directivo. De hecho, el equipo directivo ya está haciendo turnos para entrar antes y abrir el centro y salir después y cerrarlo, a falta de conserjes. "Será imposible que nuestro centro funcione con normalidad: no podremos recibir llamadas externas; ni vigilar la puerta del centro; ni recibir a las familias que vengan al centro; ni tampoco gestionar las taquillas de los alumnos ni hacer fotocopias para los estudiantes", señalan.

El centro pide ayuda a las familias

Por eso, piden colaboración a la comunidad educativa. "Si podéis ayudar de cualquier forma a mejorar la situación seréis bienvenidos, ya sea ofreciéndoos para hacer de conserjes o denunciando ante la conselleria esta situación. Todo lo que podáis será agradecido por el equipo", explican en la carta enviada a las familias. Por otra parte, el centro anuncia que mientras dure esta situación es conveniente que el alumnado traiga "papel higiénico y jabón de casa, pues no podemos dar estos productos a los estudiantes sin conserjes".

No es la primera vez que el IES La Patacona se queda sin conserjes. Ya ocurrió hace unos años y entonces la administración tardó tres meses en destinar nuevos trabajadores para cubrir unas plazas que estaban desiertas. En esa ocasión, los profesores hicieron turnos para realizar las funciones de conserjería y "tapar el agujero" que había dejado la falta de personal del área. Con todo, en esta ocasión, no están dispuestos a dejarlo pasar pues "no es de recibo" que cuando se acaben los contratos no estabilicen al personal, sino que lo trasladen o prescindan de él sin poner a nadie en el puesto que ocupaban. La "guinda del pastel" aseguran, es que una de las dos adminsitrativas que tiene un centro con 800 alumnos y alumnas y un claustro de más de veinte docentes, también falta desde hace dos meses.

Desde la asociación de familias denuncian que "la figura de los conserjes es muy importante porque son quienes abren cada mañana el instituto y ahora que no están la puerta está siempre abierta. Los menores pueden salir sin control y peo aún, puede entrar cualquiera", lamentan. Las labores de un conserje "están poco valoradas" pero hacen muchas cosas que no se ven: "Fotocopias, encender la calefacción, las luces, atender a las familias, coger el teléfono...ahora no tenemos nada de esto y somos un centro que tiene menores de edad y una apuerta abierta permanentemente".