La II Dansà Solidaria Ciudad de Burjassot, el domingo 19 de octubre

Tras tener que aplazar la actividad el pasado mes de septiembre, desde la Falla Náquera- Lauri Volpi de Burjassot han confirmado que ya tienen nueva fecha para celebrar su II Dansà Solidaria Ciudad de Burjassot que tendrá lugar el domingo 19 de octubre a partir de las 11.30 horas. Acto que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Burjassot, desde la Concejalía de Fallas, dirigida por Estefanía Ballesteros.

Por tan solo un donativo de 3€, los participantes serán solidarios con la asociación Duchenne Parent Project, entidad sin ánimo de lucro creada y dirigida por madres y padres de niñas y niños con Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) y Becker, cuyo objetivo es impulsar la investigación de estas enfermedades, ofrecer apoyo psicosocial a las familias y aumentar la conciencia social sobre ellas a través de campañas informativas y eventos.

La mañana solidaria comenzará, como se ha señalado, a las 11.30 horas con la concentración de todos los participantes en la Plaza Emilio Castelar (Ayuntamiento) para dirigirse al antiguo Mercado Municipal donde tendrá lugar la dansà sobre las 12.00 horas. Tras la misma, sobre las 13.00 horas, será el “sarao” y, a las 14.00 horas, se podrá adquirir también un bocadillo solidario.

Aquellas personas que tuvieran los tickets comprados para la fecha anterior, son válidos también para la nueva fecha y, en el caso de no poder asistir al evento, podrán solicitar a la Comisión la devolución del dinero. Las nuevas inscripciones se podrán realizar hasta el miércoles 15 de octubre llamando al 687 487 385 (Mª Carmen) o al 661 640 552 (Emiliano) y se regalará, con la inscripción, una mochila conmemorativa del acto.