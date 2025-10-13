Mensaje de Picassent ante la alerta roja

El Ayuntamiento de Picassent ha convocado de urgencia un Cecopal tras ser incluido en la Alerta Roja por lluvia decretada por la Agencia Estatal de Meteorología. La alcaldesa, Conxa García, ha señalado que la Generalitat "nos ha incluido en la alerta" y "pasamos de naranja a roja".

En este sentido, Garcia ha explicado que el municipio ya había suspendido las clases el domingo con motivo de la alerta naranja, pero que al passar a roja "las instalaciones municipales quedan cerradas". La mandataría ha pedido a la ciudadanía estar "atentos a los canales oficiales del ayuntamiento".

Por su parte, el Ayuntamiento de Catarroja ha celebrado hoy, a las 13:30 h, una reunión del CECOPAL para hacer seguimiento de la situación meteorológica. Catarroja continúa en aviso naranja por lluvias y tormentas, y por tanto se mantienen todas las medidas preventivas establecidas para la jornada de hoy. El ayuntamiento alerta que la lluvias intensas pueden alcanzar 20-30 litros por hora, "aunque no se espera que el aviso pase a nivel rojo en nuestro territorio". Por el momento no hay ningún túnel cortado ni incidencias graves registradas.