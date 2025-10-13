Mensaje de Picassent ante la alerta roja
El consistorio cierra las instalaciones municipales y pide estar atento a los canales oficiales
El Ayuntamiento de Picassent ha convocado de urgencia un Cecopal tras ser incluido en la Alerta Roja por lluvia decretada por la Agencia Estatal de Meteorología. La alcaldesa, Conxa García, ha señalado que la Generalitat "nos ha incluido en la alerta" y "pasamos de naranja a roja".
En este sentido, Garcia ha explicado que el municipio ya había suspendido las clases el domingo con motivo de la alerta naranja, pero que al passar a roja "las instalaciones municipales quedan cerradas". La mandataría ha pedido a la ciudadanía estar "atentos a los canales oficiales del ayuntamiento".
Por su parte, el Ayuntamiento de Catarroja ha celebrado hoy, a las 13:30 h, una reunión del CECOPAL para hacer seguimiento de la situación meteorológica. Catarroja continúa en aviso naranja por lluvias y tormentas, y por tanto se mantienen todas las medidas preventivas establecidas para la jornada de hoy. El ayuntamiento alerta que la lluvias intensas pueden alcanzar 20-30 litros por hora, "aunque no se espera que el aviso pase a nivel rojo en nuestro territorio". Por el momento no hay ningún túnel cortado ni incidencias graves registradas.
- Alerta naranja: Todos los municipios de Valencia que mañana no tienen clase
- Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia
- DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre
- Encuentran los restos de un hombre que llevaba muerto 15 años en su casa en València
- El nuevo «jardín de los bichos» del Turia ya muestra su singular aspecto
- El protocolo de riesgos meteorológicos enviado a la jueza obliga a Emergencias a realizar seguimientos de lluvias y caudales cada dos horas como mínimo
- Conmoción en la Fuensanta por el hombre hallado muerto tras 15 años: 'Pensábamos que estaba en una residencia
- La Universitat de València suspende las clases presenciales para el lunes