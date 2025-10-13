Paterna lanza la campaña de retirada de frutos ornamentales de los árboles

El Ayuntamiento de Paterna ha puesto en marcha la campaña otoñal de limpieza de la vía pública con la retirada de frutos de palmeras, olivos y algarrobos en el municipio con el objetivo de evitar su acumulación en las calles, jardines y entornos infantiles en la ciudad.

De este modo, el consistorio, a través la empresa municipal Gespa y en coordinación con el Servicio municipal de limpieza, sigue intensificando la limpieza de los frutos de estos árboles del municipio que arrancó a finales del pasado mes de septiembre.

Tal y como ha señalado la Teniente Alcalde de Fomento y Gestión de la Ciudad, Mercedes Navarro “hemos anticipado la campaña este año 15 o 20 días debido al gran número de ejemplares palmeras y olivos existentes en nuestra ciudad” con el fin de “programar y garantizar de manera ordenada la eliminación de dátiles y olivas en el suelo y mantener una Paterna limpia y sostenible”.

Y es que Navarro ha precisado que “en la zona de la Canyada atendemos unas 100 ubicaciones con presencia de olivos teniendo en cuenta que disponemos de un inventario de más de 500 olivos en todo el municipio”.

Asimismo, la Teniente Alcalde ha explicado que “combinamos la campaña de retirada de dátiles con la poda de los ejemplares con una media de poda de 12 a 16 palmeras al día para mejorar en eficiencia y cuya campaña de ejecución se prevé que finalice a principios de diciembre”.

Por último y junto a esta actuación municipal, también se sumará la campaña de recogida de frutas de naranjos ornamentales que se desarrollará entre los meses de diciembre y enero en la localidad.