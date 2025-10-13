Torrent acoge una nueva edición del ciclo “Ellas Cuentan”

El Ayuntamiento de Torrent, a través de la Casa de la Dona, celebrará el próximo viernes 17 de octubre una nueva sesión del ciclo “Ellas Cuentan”, un espacio de encuentro, diálogo e inspiración dirigido a mujeres empresarias y emprendedoras. El acto, que contará con la presencia de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, estará moderado por la concejala de Mujer y responsable de la Casa de la Dona, Amparo Chust, y se centrará en el tema “Gobernanza y liderazgo femenino. Transformar desde el centro”, con la participación de Eva Turanzo, pionera en el ámbito del liderazgo femenino y fundadora del Instituto de Gobernanza Empresarial.

Este ciclo, que se consolida dentro del calendario de actividades de la Casa de la Dona “Mujer Atenea”, tiene como finalidad fomentar la participación, la formación y la visibilización del talento femenino en la sociedad torrentina, creando un espacio idóneo para el intercambio de experiencias, conocimientos y estrategias entre mujeres que lideran proyectos empresariales o emprendedores.

Con “Ellas Cuentan” queremos dar voz a las mujeres de Torrent, reconocer su esfuerzo y su capacidad transformadora, y ofrecerles un punto de encuentro donde inspirarse y seguir creciendo profesional y personalmente”, ha señalado la alcaldesa Amparo Folgado, quien ha querido invitar a todas las mujeres empresarias de la ciudad a participar activamente en esta cita.

La ponencia correrá a cargo de Eva Turanzo, una de las figuras más destacadas en el ámbito de la gobernanza empresarial con enfoque de género. En su intervención, Turanzo abordará la importancia de la buena gobernanza -entendida como una gestión ética, eficiente y participativa- como herramienta estratégica de éxito y competitividad en el actual contexto económico y social, marcado por la innovación, la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades.

Eva Turanzo, referente nacional

Eva Turanzo, fundadora y directora del Instituto de Gobernanza Empresarial (IGE), es una reconocida experta en liderazgo y buen gobierno corporativo. Licenciada en Derecho por la Universitat de València, ha desarrollado una amplia trayectoria como consejera independiente en empresas tecnológicas como Nunsys-Sothis y como impulsora de programas internacionales de Acreditación en Consejos y Buen Gobierno. Su trabajo se centra en promover la diversidad, la ética y la profesionalización en la alta dirección, convencida de que la buena gobernanza y el liderazgo femenino son pilares esenciales para la competitividad y la sostenibilidad empresarial.

Comprometida con la transformación social, Turanzo participa activamente en proyectos solidarios y asociaciones de mujeres empresarias como EVAP, además de colaborar con patronatos y universidades, entre ellos el Consell Social de la Universitat Politècnica de València. Combina su labor profesional con la docencia y la divulgación, impartiendo conferencias y talleres donde transmite su pasión por el liderazgo ético, la formación constante y la creación de entornos empresariales saludables e igualitarios.

Con esta trayectoria, Turanzo se presenta como una voz de referencia para el ciclo “Ellas Cuentan”, aportando no solo conocimientos técnicos sobre gobernanza sino también una visión de género aplicable al liderazgo y la gestión empresarial en el contexto contemporáneo.

“Contar con una ponente como Eva Turanzo en el ciclo Ellas Cuentan es un verdadero privilegio para Torrent. Su trayectoria profesional y su compromiso con la ética, la transparencia y el liderazgo femenino representan exactamente los valores que queremos transmitir desde la Casa de la Dona. Eva simboliza a la mujer que lidera desde la coherencia, que entiende el poder de la gobernanza como una herramienta para transformar la realidad empresarial y social. Su experiencia servirá de inspiración a todas las mujeres que desean impulsar sus proyectos desde la responsabilidad, la innovación y la igualdad de oportunidades”, ha destacado la concejala.

Amparo Chust, ha destacado que este ciclo “responde a uno de los principales compromisos del actual gobierno municipal: promover la igualdad de oportunidades también desde el ámbito económico y empresarial, impulsando a las mujeres que quieren emprender o que ya dirigen sus propios proyectos”.

Y ha añadido que la Casa de la Dona se ha consolidado como un espacio de referencia en Torrent “no solo por su programación formativa y cultural, sino también como motor de fortalecimiento y acompañamiento profesional para cientos de mujeres”.

El encuentro se celebrará en el Salón de Actos de la Casa de la Dona “Mujer Atenea”, en la calle del Músic Mariano Puig Yago, a partir de las 14:00 h, con un servicio de bienvenida y catering. La presentación y ponencia comenzará a las 15:00 h, extendiéndose hasta las 16:00 h.

Las inscripciones pueden formalizarse mediante correo electrónico a dona@torrent.es hasta el 16 de octubre.