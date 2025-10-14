Agreden, navaja en mano, a una enfermera en la Coma en una visita domiciliaria

Una nueva agresión en el ámbito médico vuelve a poner en entredicho la seguridad en el centro de salud del barrio de la Coma, en Paterna.

Esta vez, no sucedió puertas adentro, donde desde hace dos años se ha aumentado la vigilancia con seguridad privada y detector de metales en la puerta, sino fuera.

Fue el pasado 6 de octubre cuando una enfermera se dirigía a una visita domiciliaria requerida. La profesional apenas llevaba tres días trabajando en el centro de salud y desconocía el nombre de las calles, por lo que preguntó a un vecino por una dirección. El hombre le dijo que le acompañaba, ella se negó, pero el hombre le siguió y cuando entró a un patio, la empujó, la arrinconó, la tiró al suelo y le sacó una navaja. Ella logró defenderse como pudo, dando patadas, manotazos y gritando, hasta que acudieron varios vecinos que le permitieron escapar y ponerse a En su huida, encontró a la policía del barrio, a quienes informó de lo ocurrido, e identificaron al agresor, un varón conocido en el barrio por sus antecedentes delictivos. La trabajadora ha denunciado la agresión y actualmente se encuentra de baja por accidente laboral, tras ser perseguida, intimidada, arrinconada, empujada y tirada al suelo.

Así lo han comunicado los sanitarios en un escrito con el objetivo de "visibilizar la situación de inseguridad que afrontamos médicos y enfermeros, especialmente durante las visitas domiciliarias, que forman parte esencial de nuestra labor asistencial".

Acompañadas por la Policía Local

Tras la agresión, el personal sanitario reclamó más seguridad, y la respuesta fue que en las visitas domiciliarias a puntos conflictivos acudieran acompañados por la Policía Local. "Pero la mayoría de aquí somos nuevos, porque se producen mucho movimiento de plazas precisamente por la falta de seguridad. Cómo vamos a saber cuáles son los puntos conflictivos? señala el personal sanitaro.

En ese sentido, destacan que actualmente sigue sin haber pediatras en el centro de salud por un incidente gravísimo ocurrido hace 2 años, aunque desde Sanidad afirmaron que había ya una plaza asignada que tomaría posesión este mes.

Registro de bolsos a la entrada del centro de salud de la Coma en Paterna. / Miguel Angel Montesinos

Es por ello que desde el centro de salud de La Coma, "consideramos urgente que se tomen medidas efectivas de protección y seguridad para que podamos desempeñar nuestro trabajo sin miedo y en condiciones dignas".

El personal sanitario no quiere estigmatizar al barrio, aunque son algunas personas violentas la que la crean con su actitud. "Aunque en el barrio existe una parte de la población educada, respetuosa y colaboradora, también sufrimos la presencia de individuos violentos y conflictivos que ponen en riesgo tanto a los profesionales como a los propios vecinos. Esta convivencia genera estigmatización hacia toda la comunidad, incluso hacia quienes nada tienen que ver con la delincuencia".

Agresiones que motivaron el cierre

En mayo de 2023, tras una agresión verbal a un facultativo, todo el personal del centro de salud de la Coma, en Paterna, cogió la baja dos semanas en señal de protesta por la ansiedad vivida en un periodo de tiempo donde hubo amenazas y malos tratos por parte de los pacientes a los profesionales, provocando que se cerrara el centro.

Su protesta dio sus frutos y se reforzó la seguridad con un detector de metales en la puerta, más un agente que registraba los bolsos, además de contar con la Policía Autonómica, de apoyo a la Policía Local.