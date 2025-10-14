La conselleria adjudicará los conserjes de la Patacona con bolsas de trabajo "de inmediato"

La Dirección General de Función Pública, que depende de la conselleria de Justicia, y adjudica las plazas de administración y puestos no docentes en los centros educativos está trabajando para restablecer el servicio de consejería del IES la Patacona, en Alboraia. Así lo ha explicado a preguntas de Levante-EMV en un comunicado en el que apuntan que se está realizando un seguimiento constante de la cobertura de los puestos de conserje en los centros educativos, en coordinación con la Conselleria de Educación, "que es quien comunica las necesidades de sustitución o cobertura de vacantes".

En estos momentos, dicen desde Función Pública, en el IES La Patacona existen dos puestos de conserje vacantes. "La Subsecretaría de Educación estaba revisando el expediente para confirmar si se trataba de bajas temporales o vacantes definitivas.

Este martes Educación lo ha solicitado y, se procederá de forma inmediata a su adjudicación a través de las bolsas de trabajo". Desde Función Pública, señalan, "se está actuando con la máxima agilidad dentro de los procedimientos reglados, y se mantiene una coordinación permanente con Educación para garantizar que los centros educativos dispongan del personal necesario en el menor plazo posible".