Compromís per Paterna denuncia el colapso continuo del ecoparque

Compromís per Paterna ha denunciado públicamente el mal funcionamiento del ecoparque del municipio, que hace más de una semana que "no vacía determinados contenedores, impidiendo que la ciudadanía pueda depositar sus desechos con normalidad".

Según ha explicado el concejal de Compromís Carles Martí, “hemos podido constatar que no es un caso puntual, sino un problema recurrente que se repite desde hace días”. Varios vecinos y vecinas han informado que los técnicos del EMTRE, entidad que gestiona los ecoparques, desconocen cuando se vaciarán los contenedores y, como única solución, recomiendan buscar otros puntos de vertido en municipios próximos. “No puede ser que un ecoparque como el de Paterna, con tanta actividad, esté más de una semana sin un mantenimiento correcto. Esto es una muestra clara de la falta de gestión del Partido Popular al frente del EMTRE”, ha afirmado Carles Martí.

Martí ha señalado también las consecuencias medioambientales que está generando esta situación. “Cuando la gente no puede descargar sus desechos, acaba dejándolos en cualquier lugar. Esto está provocando vertidos incontrolados en zonas naturales como Les Moles o el Parque Natural del Turia. Es una situación insostenible y evitable si el ecoparque funcionara correctamente”, ha denunciado el concejal.

Desde Compromís per Paterna, se exige al Partido Popular, responsable de la gestión del EMTRE, que actúe con urgencia para restablecer el servicio y garantizar que el ecoparque de Paterna vuelva a ofrecer un funcionamiento adecuado.

“Nuestro pueblo merece un ecoparque en condiciones. No podemos permitir que la ineficiencia del EMTRE deje a la ciudadanía sin un servicio básico y que esto repercuta negativamente en nuestro entorno natural”, han concluido desde Compromís.