Dones de l’Horta Sud pone en valor el papel de las mujeres durante la dana

El movimiento Dones de l’Horta Sud, nacido a raíz de la dana del 24 de octubre de 2025 e integrado por representantes de asociaciones feministas de diferentes municipios de la comarca, ha organizado una jornada para reflexionar y poner en valor el papel de las mujeres durante la catástrofe, a través de testimonios, ponencias y mesas redondas.

El matinal se celebra este sábado, 18 de octubre, a partir de las 9,30 horas en la sede de la Mancomunitat de l’Horta Sud y cuenta con el apoyo de su unidad de Igualdad. La vicepresidenta y alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, será la encargada de realizar la apertura junto a Encarna Ojeda, de Dones de l’Horta Sud. La inscripción para asistir se puede realizar a través del link https://forms.gle/TE5LFJ4XrD2uq88P6 hasta completar el aforo. El encuentro abordará tres temáticas en bloques diferentes.

Cartel de la Trobada "Dana amb mirada de dona" / M.H.S.

Así, Dones de l’Horta Sud ha reunido a las tres principales asociaciones de víctimas de la dana en una mesa redonda con el título “Abrir posibilidades de vida allá donde los demás solo ven dolor”, a las 10 horas. En ella participarán la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana 29-O, Rosa Álvarez; la presidenta de la Asociación de Víctimas de la DANA 29 de Octubre de 2024, Mariló Gradolí, y la directiva de la Asociación Damnificados de la Dana Horta Sud Valencia, Elisabet González, con Pilar Tormo Sainz, de Dones Progressistes de Massanassa, de moderadora.

Tras una pausa-café, la jornada se reemprenderá a las 11 horas con un diálogo en el que se abordará el papel de las organizaciones de mujeres y sus intervenciones en la dana, en el que participan la presidenta de la asociación Alana, Chelo Álvarez Sanchis, y la presidenta de Por ti mujer, Lucy Polo Castillo, que moderará Xelo Sánchez Vivó, de Dones de Picanya.

“¿Los presupuestos de la Generalitat tienen en cuenta las necesidades de las mujeres?” es el título del tercer bloque en el que participará la representante de la Plataforma Impacto de Género Ya, Mónica Gil, con Teresa Nieto Cobos, de Dones de Xirivella en Acció, como moderadora.

Más de una decena de entidades

Dones de l’Horta Sud es un movimiento que nació a raíz de la dana del 29 de octubre de 2024 y se presentó públicamente en la manifestación del 8 de marzo. El colectivo fue la cabecera de la marcha feminista de ese día con su pancarta marcada por el barro, que sus representantes pintaron en una performance.

Siete meses después ya son una decena de asociaciones feministas de los municipios de la comarca las que se han sumado al proyecto: Dones Progressistes de Massanassa, Dones en Acció de Xirivella, Dones de Picanya, Associació de Dones Femení Plural d’Aldaia, Associació Casa de la Dona de Silla, Col·lectiu per la Sororitat d’Albal, Associació Carmelina Sánchez Cutillas d’Alcàsser, Associació de Dones Antares de Manises, Assemblea Feminista d’Alaquàs, Col·lectiu Feminista Victòria Sau de Xirivella y Un Torrent de Dones.