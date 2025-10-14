El mejor flamenco inunda l’Auditori de Torrent

L’Auditori de Torrent acoge este fin de semana una de las citas más consolidadas durante el último trimestre del año, el Festival de Flamenco, que este año nos trae un cartel de lujo integrado por el bailaor Eduardo Guerrero, la cantaora Estrella Morente y el guitarrista Rafael Riqueni, y la cantaora Mayte Martín.

El Festival se abre el viernes 17 de octubre con Eduardo Guerrero, uno de los grandes nombres de la danza internacional. La crítica especializada dice de él que es brutal, radical, que baila con rabia, con las vísceras. Destacan su técnica portentosa y su zapateado poderoso, sus giros perfectos y que jamás pierde la elegancia y el estilo, su seña de identidad.

Eduardo Guerrero trabajó para grandes compañías del panorama nacional como la de Aida Gómez, Eva La Yerbabuena, Rocío Molina, el Ballet Nacional de España, Javier Latorre y Rafael Aguilar, entre otras. Pero es en 2011 cuando, con su propia coreografía “Mayo”, obtiene el Premio Concurso Coreográfico Conservatorios Profesionales, y comienza su carrera en solitario, creando más de una docena de espectáculos que le han valido numerosos galardones en concursos y festivales de toda España.

Eduardo Guerrero. / A.T.

Su espectáculo Faro es una obra sin guión argumental, donde se interpretan diferentes palos flamencos y versiones de míticas canciones que se han inspirado en su estampa. En Faro se intercalan números musicales con el baile de Eduardo de manera que el espectáculo va in crescendo. De escueta y blanca escenografía, deja protagonismo al color del vestuario y a las magníficas y precisas coreografías. La esbeltez y elegancia del faro encajan con la figura de Eduardo como el mar y las olas que ilumina.

Homenaje al pasado

El sábado 18 de octubre podremos disfrutar de dos grandes iconos del flamenco unidos sobre el escenario: Estrella Morente y Rafael Riqueni. Su espectáculo Estrella & Rafael supone el soñado encuentro entre dos figuras irrepetibles del flamenco contemporáneo, así como la inevitable herencia de la amistad imperecedera de los Morente con el maestro de la guitarra.

El proyecto se fraguó y grabó en el centro penitenciario de Sevilla, donde el maestro Riqueni cumplía condena. Estrella Morente fue pieza clave para impulsar el encuentro. Su gesto de amabilidad y de apoyo transformó la vida de Riqueni, dándole la oportunidad de volver a conectar con su arte y expresarse a través de la música.

En su recital, Estrella Morente y Rafael Riqueni rinden homenaje al pasado, a la historia del género, a ese flamenco que se fundamenta en la transmisión directa e inequívoca de los sentimientos más esenciales, a las raíces ancestrales del flamenco, especialmente a dos de sus figuras más míticas: la Niña de los Peines y el guitarrista Niño Ricardo.

Para clausurar la edición del Festival Flamenco de este año, contaremos con una de las cantaoras de mayor prestigio del panorama actual del flamenco y de la música: Mayte Martín. Nacida en Barcelona en 1965, Mayte Martín pertenece a esa extraña categoría de artistas que no necesitan, ni quieren, sacar un disco cada dos años para sobrevivir, ni por conservar un sitio en la actualidad o en la memoria del público. Posee el aval del reconocimiento de los críticos, el beneplácito de la afición y un interesante fajo de premios. Pero el reconocimiento más extendido le llega de la mano del público, que aprecia su cante preciosista y sereno, lleno de matices.

Desde sus primeros pasos rompe moldes: nace con ella y defiende desde sus comienzos una filosofía muy peculiar y un concepto de la profesión absolutamente transgresores siendo considerada por su estética artística y su discurso un referente del flamenco, el bolero, y la música en general. Una trayectoria que ha enriquecido con numerosas grabaciones discográficas, que gozan del reconocimiento y cariño del público, fiel a ese lenguaje sagrado con el que Mayte Martín expresa su admiración y respeto hacia los ancestros y la tradición, y del que podremos disfrutar en su espectáculo Flamenco íntimo junto al guitarrista José Galvez.

Entradas a la venta en www.auditoritorrent.com y en las taquillas de l’Auditori (jueves de 17 a 20 h, viernes de 11 a 13 h y desde 2 horas antes del comienzo de cada espectáculo).