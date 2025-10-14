El ensanchamiento del barranco de Tafarra en Silla, más necesario que nunca

La imagen de la V-31 a su paso por Silla seca pero rodeada de agua manda dos señales. La primera, positiva, es que funcionaron bien las obras hidráulicas realizadas por el Ministerio de Fomento en 2019, subiendo un metro la cota de la carretera y construyendo dos balsas de laminación lateral. La segunda, es más negativa ya que evidencia que los accesos al polígono de Espioca se inundaron evidenciando una vez más que es necesario ensanchar el pequeño barranco de Tafarra, cuya cuenca atraviesa el polígono industrial de Espioca y la parte urbanizada de los márgenes de la Avenida de Alicante, coincidente con el trazado de la antigua carretera nacional N-332.

Este barranco, que a simple vista parece más una acequia debido a su pequeño tamaño, no soporta grandes cantidades de agua como los 140 litros por metro cuadrado que Silla recogió este pasado sábado. Unas precipitaciones que tienden a ser cada vez más habituales, y para lo que hay que estar preparado.

Agua en el polígono Espioca de Silla, este pasado sábado. / A.S.

Silla lo está. Así se demostró precisamente este sábado cuando prácticamente no se inundaron las calles y no entró agua en los bajos, algo impensable hace una decena de ellos cuando la imagen era un colapso total de la ciudad con todo el agua que bajaba por la Avenida Espioca hasta el pueblo. Ahora, tras todas las obras de canalización realizada , el colector de la Avenida Espioca y el filtro verde en el Parc Natural, han conseguido que Silla se libre de inundaciones en su núcleo urbano, aunque sigue quedando un punto negro en el área industrial, que el consistorio quiere solucionar para evitar situaciones como las del finde semana, donde los trabajadores no pudieron acceder hasta sus puestos de trabajo.

Desagüe de las balsas de laminación

Actualmente, a este barranco desaguan las balsas de laminado de la V-31 construidas. precisamente, para evitar que se inunde la autovía que pueden albergar hasta 20.000 metros cúbicos, además de retener las aguas pluviales procedentes de Alcàsser y Picassent. Sin embargo, con el paso del tiempo, prácticamente el cauce se ha convertido en una acequia a causa de la progresiva urbanización de la superficie agrícola y la desaparición de su cama natural.

Por este motivo, el alcalde de Silla Vicente Zaragozá, ha solicitado a la directora general del Agua, Sabina Goretti, una reunión para que se retome el proyecto de ensanchamiento del barranco de Tafarra.

este proyecto, una reivindicación histórica por parte de la población de Silla, pretende reconducir las aguas que reúnen al barranco de Tafarra por un nuevo ramal que recupere sus dimensiones naturales y las aumente atravesando la zona de la avenida de Espioca, hasta llegar a la zona del marjal desembocándola en la Albufera.

Zaragozá: "Seguimos trabajando"

El alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, asegura que "llevamos años realizando obras hidráulicas para paliar la entrada de agua a nuestra población, y después de la lluvia torrencial del pasado sábado con 160 litros por m2, y podemos decir, que sin estas obras el agua hubiera anegado la Rambla y todas las calles adyacentes. No obstante, eso no significa que nunca más vaya a pasar, ya que si llueve más cantidad, las canalizaciones se llenan y el agua sale por superficie. Fenómenos que pasan en cualquier población que, incluso antes, no tenían este tipo de problemas. No obstante, y como siempre hemos hecho en esta población, trabajaremos para seguir construyendo obras hidráulicas, para que entre la menor cantidad de agua a nuestras calles", concluye.