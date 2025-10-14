Paterna abre la edición 2025 del Cheque Emprendedor

El Ayuntamiento de Paterna vuelve a convocar por décimo año consecutivo el Cheque Emprendedor 2025 batiendo récord de su cuantía económica que asciende a 160.000 euros en esta nueva convocatoria para seguir liderando el talento local mediante el autoempleo y las oportunidades empresariales en la ciudad.

Así lo ha anunciado el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo que ha hecho hincapié en que “Paterna es pionera en la Comunidad Valenciana en la creación de programas de apoyo al emprendedor, siendo el primer Ayuntamiento que ha apostado por la concesión de este tipo de ayudas económicas a nuevas actividades generadas en la localidad y que en esta nueva convocatoria hemos incrementado su partida presupuestaria en más de un 33%, récord histórico en 10 años”.

Esta iniciativa municipal consiste en una ayuda a fondo perdido que pueden solicitar todos aquellos vecinos y vecinas de Paterna desempleados/as que abran un negocio en el municipio entre el 1 de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025, siempre y cuando mantengan la actividad objeto de la subvención un mínimo de 12 meses. El número de solicitudes no ha dejado de incrementarse año tras año.

Como novedad en la convocatoria de este año, la partida presupuestaria destinada a estas ayudas es de 80.000 euros ampliables hasta los 160.000 euros, aumentándose en un 33% respecto al año pasado que fue de 80.000€ ampliables a 120.000€.

Incentivo anual

A este respecto, el primer edil y también responsable de las competencias Empresa, Industria y Emprendedores ha precisado que “esta línea, iniciada en el año 2016, se ha consolidado como un incentivo anual que ha permitido al Ayuntamiento apoyar nuevas oportunidades laborales y ayudar en el inicio de la actividad empresarial a los paterneros y paterneras que ha permitido la apertura de más de 783 nuevos negocios en estos últimos 10 años con una inversión total de 710.300 euros”.

Sagredo ha defendido que “a través de estas medidas impulsadas desde el Ejecutivo Local Socialista seguimos contribuyendo al crecimiento y diversificación del tejido empresarial local y situando a Paterna como uno de los municipios de la Comunidad Valenciana con mayor tasa de autoempleo”.

Por lo que se refiere a las cuantías de esta subvención, que están en función de la situación del beneficiario -si es autónomo o autónoma en régimen general, menor de 35 años, mayor de 45 años o desempleado de larga duración, discapacitado, víctima de violencia de género o persona en exclusión social- también se han incrementado en un 10% en todas las categorías. Como en años anteriores, el consistorio paternero ha habilitado un procedimiento muy sencillo de solicitud telemática a través de su sede electrónica para poder solicitar el Cheque Emprendedor desde el 15 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2025.